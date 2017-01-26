Google’ın Kısa Filmi “Pearl” Oscar’a Aday Gösterildi

Google tarafından 360 derecelik bir animasyon olarak hazırlanan “Pearl” isimli kısa film, Akademi Ödülleri’nde aday gösterildi.

Hatırlarsanız Mayıs 2016’da Google, mobil ve sanal gerçeklik odaklı hazırlanan bir hikaye anlatma projesi olarak adlandırabileceğimiz Google Spotlight Stories kapsamında, “Pearl” adında yeni bir kısa filmi izleyicilerin beğenisine sunmuştu. Şimdi ise bu kısa film Oscar’a aday gösterildi.

Kısaca gençlik heyecanının ve arkadaşlığın ön plana çıktığı 360 derecelik bu kısa animasyon filmi, özellikle sanal gerçeklik gözlüğü ile izleyenler tarafından oldukça beğenilmişti. 6 dakikalık bu kısa film, Akademi Ödülleri “Animasyon” kategorisinde “En İyi Kısa Film” dalında aday gösterildi.

Google tarafından hazırlanan Pearl filminin aynı kategoride bulunan diğer rakipleri ise Pixar tarafından hazırlanan “Piper”, “Borrowed Time”, “Pear Cider and Cigarettes” ve “Blind Vaysha” olarak belirtildi.

Pearl, Oscar’a aday gösterilen sanal gerçeklik tabanlı ilk film olsa da, Facebook’un satın aldığı Oculus tarafından hazırlanan “Henry” ve “Sleepy Hollow” isimlerindeki filmler de Emmy ödüllerini kazanmıştı. Ancak Pearl filminin Oscar kazanması durumunda, Google’ın sanal gerçeklik alanında ününe ün katacağını söylemek mümkün.

Google Spotlight Stories kapsamında hazırlanan Pearl filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.