Google’ın Link Kısaltma Servisi Goo.gl Kapatılıyor

Google, popüler link (URL) kısaltma servisi goo.gl’yi 13 Nisan 2018’den itibaren kapatacağını duyurdu.

Kullanıcıların uzun bağlantı adreslerini (URL’leri) kısaltarak kullanışlı hale getirdikleri ve tıklama sayısı gibi metrikleri ölçebildiği Google‘ın popüler link kısaltma servisi goo.gl, 13 Nisan 2018 tarihinden itibaren yeni kullanıcılara kapısını kapatacak.

Geliştirici blogu üzerinden yapılan açıklamaya göre, bundan böyle goo.gl servisi yerine yeni geliştirilen ve kullanıcılara iOS, Android ve web uygulamaları üzerinden lokasyon bazlı bağlantı oluşturma imkanı veren Firebase Dynamic Links (FDL) kullanılabilecek.

Açıklamaya göre 13 Nisan 2018 tarihinden itibaren artık goo.gl servisi yeni kullanıcılara kapatılmış olacak. Hali hazırda var olan kullanıcılar ise 30 Mart 2019 tarihine kadar bu servisi kullanabilecek. Bu tarihten itibaren ise popüler servis tamamen kapatılmış olacak.

Servisi ilk olarak 2009 yılında kullanıma sunan Google, zaman içerisinde kullanıcıların web üzerinde paylaştıkları bilgilerin değişmesi ve daha popüler URL servislerinin piyasa çıkması gibi sebeplerden dolayı artık Firebase Dynamic Links (FDL) servisine odaklanarak akıllı link sistemi üzerinden kullanıcılara hizmet vermeye devam edecek.