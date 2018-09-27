Google Maps’e Grup Oylaması Özelliği Geliyor

Google Maps grup oylaması özelliğini duyurdu. Yeni özellik, nereye gideceklerine karar veremeyen kişiler arasında oylama yapılmasını sağlayacak.

Google Maps, nereye gidecekleri konusunda kararsız olan arkadaş gruplarına yardımcı olacak oylama özelliğini kullanıma sunacağını duyurdu.

İsminden de anlaşılabildiği üzere gidilecek yerlerin oylanmasını ve arkadaşlarla paylaşılmasını mümkün kılan özellik, gayet basit bir çalışma şekline sahip. İlk olarak, oylamaya katılacak olan konumların tümü kullanıcılar tarafından belirleniyor ve bir liste içerisinde toplanıyor. Ardından da liste oylamaya sunuluyor ve her konum kullanıcılardan geçerli veya geçersiz not alıyor.

Aşağıdaki hareketli görsellerden ilgili özelliğin kullanım şekline göz atabilirsiniz.

Oylama özelliğinin bu hafta sonu kullanıma sunulması bekleniyor. Ayrıca iOS ve Android kullanıcıları aynı anda özelliği kullanmaya başlayacak.