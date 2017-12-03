Google Play’de 2017’nin En İyileri Seçildi

Google’ın uygulama, oyun, müzik, film, dizi ve kitap platformu Google Play, kategorilere göre 2017’nin en iyilerini açıkladı.
Google her yıl olduğu gibi bu yıl da Google Play‘in en iyilerini açıkladı. Yılın en iyilerini kategorilere göre ayıran Google; uygulama, oyun, müzik, film ve dizi ve kitap kategorilerine göre 2017’nin en iyilerini paylaştı.
Paylaşılan listeye göre 2017’nin en iyi Android uygulaması bir soru çözme uygulaması olan Socratic oldu. 2017’nin en iyi Android oyunu ise CATS: Crash Arena Turbo Stars oldu.
Kategorilere göre ayrılan 2017’nin en iyileri ise şöyle:
2017’nin En İyi Android Uygulaması
- Socratic – Math Answers & Homework Help
2017’nin En İyi Android Oyunu
- CATS: Crash Arena Turbo Stars
2017’nin En İyi Şarkıları
- HUMBLE. by Kendrick Lamar
- Shape of You by Ed Sheeran
- DNA. by Kendrick Lamar
- Mask Off by Future
- Body Like A Back Road by Sam Hunt
2017’nin En İyi Filmleri
- Moana
- Rogue One: A Star Wars Story
- Wonder Woman (2017)
- Guardians of the Galaxy Vol. 2
- Doctor Strange
2017’nin En İyi TV Dizileri
- Game of Thrones
- Rick and Morty
- The Walking Dead
- The Big Bang Theory
- Doctor Who
2017’nin En İyi Kitapları
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck by Mark Manson
- It by Stephen King
- The Battlemage by Taran Matharu
- Thirteen Reasons Why by Jay Asher
- Ready Player One by Ernest Cline