Google Play’de 2017’nin En İyileri Seçildi

Google’ın uygulama, oyun, müzik, film, dizi ve kitap platformu Google Play, kategorilere göre 2017’nin en iyilerini açıkladı.

Google her yıl olduğu gibi bu yıl da Google Play‘in en iyilerini açıkladı. Yılın en iyilerini kategorilere göre ayıran Google; uygulama, oyun, müzik, film ve dizi ve kitap kategorilerine göre 2017’nin en iyilerini paylaştı.

Paylaşılan listeye göre 2017’nin en iyi Android uygulaması bir soru çözme uygulaması olan Socratic oldu. 2017’nin en iyi Android oyunu ise CATS: Crash Arena Turbo Stars oldu.

Kategorilere göre ayrılan 2017’nin en iyileri ise şöyle:

2017’nin En İyi Android Uygulaması

Socratic – Math Answers & Homework Help

2017’nin En İyi Android Oyunu

CATS: Crash Arena Turbo Stars

2017’nin En İyi Şarkıları

HUMBLE. by Kendrick Lamar

Shape of You by Ed Sheeran

DNA. by Kendrick Lamar

Mask Off by Future

Body Like A Back Road by Sam Hunt

2017’nin En İyi Filmleri

Moana

Rogue One: A Star Wars Story

Wonder Woman (2017)

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Doctor Strange

2017’nin En İyi TV Dizileri

Game of Thrones

Rick and Morty

The Walking Dead

The Big Bang Theory

Doctor Who

2017’nin En İyi Kitapları