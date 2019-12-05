Google Play’de 2019’un En İyileri Belli Oldu

2019’un sonuna yaklaşırken, Google Play’deki en iyi mobil oyunlar, uygulamalar, kitaplar ve filmler belli oldu.

Her yıl “Yılın En İyileri” listesini paylaşan Google, bu yıl da Google Play çerçevesinde 2019’un en iyilerini açıkladı. Geçtiğimiz sene olduğu gibi kategorilere göre değerlendirilen 2019 listesinde de yılın en iyi mobil oyunları, uygulamaları, kitapları ve filmleri yer alıyor.

Hazırlanan listeye göre 2019’un en iyi mobil oyunu listesinde birinci sırada “Call of Duty: Mobile” yer aldı. 2019’un en iyi mobil uygulaması ise bir arkadaş bulma ve yeni kişilerle tanışma uygulaması olan “Ablo” oldu.

Google Play kapsamında hazırlanan 2019’un en iyileri listesinin devamı ise şu şekilde:

Google Play’de 2019’un En İyileri

2019’un En İyi Mobil Uygulaması

2019’un En İyi Mobil Oyunu

2019’un En İyi Filmi: Marvel Studios’ Avengers: Endgame

2019’un En İyi Kitabı: The Institute – Stephen King