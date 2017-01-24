Google ve Raspberry Pi’den Yapay Zeka Konusunda İşbirliği

Kısa sürede milyonlarca adet satış rakamına ulaşan Raspberry Pi, şimdi de Google ile işbirliği sağlayarak yapay zeka teknolojisine adım atıyor.

Kredi kartı boyutunda olması ile dikkat çeken ve bugüne kadar yaklaşık 10 milyon adet satarak başarısını ispatlayan mini bilgisayar Raspberry Pi, şimdi de Google işbirliğinde yapay zeka teknolojisine adım atarak hedeflerini büyütüyor.

Raspberry Pi’nin resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Google kendi makine öğrenimi ve yapay zeka araçlarının kullanımını mikrobilgisayarlar ile genişletmeyi planlıyor. Buna göre internet devi 2017’de akıllı araçları piyasaya sürecek. Geliştiriciler ise Google’ın yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojisi sayesinde daha güçlü projelere imza atabilecek.

İlgili araçların ne gibi amaçları kapsadığı üzerine net bir bilgi verilmese de, yapılan açıklamada Google’ın makine öğrenimi, nesnelerin interneti (IoT), giyilebilir teknoloji ve ev otomasyonu gibi sistemlerine vurgu yapıldığını görmek mümkün. Ayrıca navigasyon, botlar ve tahmin analizleri de bahsi geçen diğer konulardan.

Google ile sağlanan ortaklığın üzerine, Raspberry Pi topluluğu için bir anket de açılmış durumda. Hangi araçların daha faydalı olacağı konusunda görüş birliği sağlamak amacıyla açılan ankete buradan ulaşabilirsiniz.