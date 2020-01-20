Google Servislerine ve Sosyal Ağlara Türkiye’den Erişim Sağlanamıyor

Google servislerine ve bazı sosyal ağlara Türkiye’den erişim sorunu yaşanmaya başladı. Sorunun Türk Telekom kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Türkiye’deki Google kullanıcıları, 20 Ocak 2020 saat yaklaşık 10:30 itibariyle Google’ın tüm servislerinde erişim sorunu yaşamaya başladı. Kullanıcıların erişim sorunu yaşadığı servisler arasında Google Arama, Gmail, YouTube gibi önemli platformlar bulunuyor.

Sorunun Google kaynaklı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ayrıca bazı kullanıcılar Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi platformlarda da erişim problemi yaşandığını ifade ediyor. Ancak gelen tepkilerin çoğunun Türk Telekom kullanıcıları tarafından geldiğini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla şu an için sorunun Google veya Facebook sunucularından kaynaklanmadığını söylemek mümkün.

Dünya genelinde yaşanan erişim sorunlarıyla ilgili analizler sunan Downdetector‘de görüldüğü üzere, bu erişim sorunu Türkiye özelinde yaşanıyor gibi görünüyor. Özellikle Türkiye’nin batısında bulunan kullanıcılar, Google, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram gibi platformlara erişemiyor.

Konuyla ilgili olarak henüz Google ve Facebook tarafından bir açıklama yapılmadı. Ancak sorun yaşayan kullanıcılar tarafından paylaşılan tweetlere bakıldığında sorun Türk Telekom kaynaklı gibi görünüyor. Dolayısıyla Türk Telekom tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

GÜNCELLEME: Konuyla ilgili olarak Türk Telekom’dan açıklama geldi. Türk Telekom DNS’lerine saldırı yapıldığını ve yaşanan erişim problemlerinin bundan kaynaklandığını belirten şirket, şu açıklamalarda bulundu: