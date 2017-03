Google Sinir Bozucu “CAPTCHA” Dönemini Resmen Kapattı

Google’ın yeni geliştirdiği görünmez doğrulama sistemi sayesinde artık sinir bozucu CAPTCHA dönemi bitiyor.

İnternetteki güvenlik yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkan CAPTCHA sistemleri, insanlar ile botları ayırt etmek amacıyla kullanılıyor. Ancak önemli bir güvenlik aşaması olarak görülen bu doğrulama sistemi, bazen oldukça sinir bozucu olabiliyor. Öyle ki hem kullanıcıların vaktini alıyor, hem de ilgili kod bazen anlaşılmayacak kadar zor olabiliyor.

CAPTCHA: Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing Testi)

Hatırlarsanız bu soruna bir çözüm getirmek isteyen Google, 2014 yılında No CAPTCHA reCAPTCHA adında yeni bir doğrulama sistemini duyurmuştu. Yeni doğrulama aracı kullanıcıların gerçek insan olup olmadığını sadece onay kutusunu işaretleme davranışına göre anlayabiliyor; bu sayede kullanıcıların ekstra bir işlem yapmasına gerek kalmıyordu. İlgili aracın gerçek insan olup olmadığını anlayamadığı durumlarda ise kullanıcıları çeşitli görsel testlerinden geçiriyordu.

Google’ın yeni geliştirdiği doğrulama aracı Invisible CAPTCHA (Görünmez CAPTCHA) ise tamamen arka planda çalışıyor.

Google’ın bu yeni doğrulama aracı, artık kullanıcıların sadece sayfadaki gezinme davranışına göre (örn: fare hareketleri) insan veya bot olup olmadığını otomatik olarak anlayabiliyor. Bunun altında ise makine öğrenimi ile gelişmiş risk analizinin kombinasyonu yatıyor.

İlk olarak Kasım 2016’da testlerine başlanan Invisible CAPTCHA, artık herkesin kullanımına sunulmuş durumda. Yani bu yeni doğrulama sistemi ile artık site sahipleri kullanıcıları rahatsız etmeden (arka planda) insan ile robotu birbirinden ayırabilecekler.