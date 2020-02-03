Her yıl markaların yaratıcı reklamları ile yarışa girdiği Super Bowl’a bu kez Google’ın duygulandırıcı reklamı damgasını vurdu.

Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi olan Super Bowl, her yıl birbirinden yaratıcı reklamlara da ev sahipliği yapıyor. Öyle ki, şampiyonluk için mücadele eden oyuncular kadar markaların da yaratıcılık konusunda birbiriyle yarıştığı Super Bowl, artık şampiyonadan ziyade yaratıcı reklamları akla getiriyor.

Bu seneki Super Bowl reklamlarına şimdiden damgasını vuran Google ise şampiyonanın yıldızı olacak gibi görünüyor. Google Asistan’ı ve “hatırla (remember)” özelliğini merkezine alarak yaşlı bir adamın eşiyle birlikte biriktirmiş olduğu anıları ele alan Google, izleyicilere duygusal anlar yaşatıyor.

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İzleyenleri duygulandıran Google’ın Super Bowl reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz: