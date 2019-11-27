Google’ın Yeni WordPress Eklentisi “Site Kit” Kullanıma Sunuldu

Google tarafından çeşitli web araçlarının kullanımını kolaylaştırmak adına geliştirilen WordPress eklentisi Site Kit, artık herkesin kullanıma sunuldu.

İlk olarak 2018’ın Aralık ayında duyurulan ve WordPress tabanlı internet sitelerinde Google’ın web araçlarının kullanımını kolaylaştıran “Site Kit” isimli WordPress eklentisi, yaklaşık bir yıllık geliştirme sürecinin ardından artık herkesin kullanıma sunuldu.

Google servislerini kullanan WordPress kullanıcılarının işini kolaylaştırmak adına geliştirilen Site Kit eklentisi; Analytics, Adsense, Search Console (Arama Konsolu), PageSpeed Insights gibi Google web araçlarının WordPress üzerinden kolay bir şekilde kullanılabilmesini sağlıyor. İlk olarak Site Kit’in test aşamasında olan ilk versiyonunda dört farklı web aracının kullanılabileceği belirtilmişti. Site Kit eklentisinin kullanıma sunulan son haline baktığımızda ise Tag Manager ile Optimize araçlarının eklenerek bu sayının 6’ya yükseldiğini görmek mümkün.

Özetleyecek olursak; Google’ın WordPress için geliştirdiği Site Kit eklentisi ile kullanıcılar ziyaretçi, trafik, kullanıcı davranışı gibi website verilerini (Analytics), reklam gelirlerini (Adsense), Google arama sonuçları kontrolünü (Search Console), site hızını ve etkileyen faktörleri (PageSpeed Insights), daha önceden oluşturmuş olduğu etiketleri (Tag Manager) ve kodlamaya ihtiyaç duymadan yapabileceği A/B testlerini (Optimize) WordPress paneli üzerinden yönetebilecekler.

Ücretsiz ve açık kaynak olarak geliştirilen Site Kit eklentisini kullanmak için WordPress Site Kit sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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