Hack with MVP Etkinliği 22-23 Nisan’da Katılımcılarını Bekliyor!

Katılımcılara Cloud ve Cross Platform Mobil Uygulama geliştirme teknolojileri ile ilgili 1 günlük eğitim verecek olan Hack with MVP 22-23 Nisan’da başlıyor!

Celal Bayar Üniversitesi Bilişim Topluluğu ve Microsoft Student Partner tarafından ilk kez düzenlenecek olan; öğrencilere eğitim vermeyi ve bu eğitim kapsamında yapılacak 24 saatlik hackathon Sonucunda yaklaşık 15 farklı projeyi çıkarmayı hedefleyen Hack with MVP etkinliği 22-23 Nisan 2017 tarihlerinde Manisa Turgutlu Atatepe Gençlik Merkezi‘nde düzenleniyor.

Etkinlikte öğrencilere Cloud ve Cross Platform Mobil Uygulama geliştirme teknolojileri ile ilgili verilecek 1 günlük eğitim sonucunda yapılacak 24 saatlik hackathon ile ortaya yaklaşık 15 ayrı somut proje çıkartmak hedefleniyor.

Hack with MVP’17 neler içeriyor?

Hack with MVP’17, çoğunluğunun yazılım ve bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin oluşturduğu öğrenci gruplarını bir araya getiriyor.

Celal Bayar Üniversitesi Bilişim Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlik Xamarin, Azure ve yapay zeka API’lerinden oluşan Microsoft Cognitive Services gibi teknolojileri içeriyor.

Ayrıca çeşitli okullardan katılan MSP’lerin (Microsoft Student Partner) ve Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin seçileceği etkinlikte, öğrencilerin 2. günün sonunda ortaya somut projeler çıkartması sağlanıyor.

Etkinliğe kaydolmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayarak etkinliğin resmi sayfasına göz atabilirsiniz.