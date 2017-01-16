Harvard Üniversitesi’nden Ücretsiz Fotoğrafçılık Dersleri (Online)

Harvard Üniversitesi tarafından hazırlanan online fotoğrafçılık dersleri ücretsiz olarak herkesin kullanımına açıldı.

Özellikle mobil teknolojilerin gelişimiyle birlikte farklı bir yapıya bürünen fotoğrafçılık sektörü, zaman içerisinde çeşitli dijital fotoğraf çekim tekniklerini de beraberinde getirdi. Harvard Üniversitesi ise dijital fotoğrafçılığa ait hazırladığı dersleri herkesin kullanımına sundu.

Harvard Üniversitesi tarafından ilk olarak 2009 yılında hazırlanan ders içeriği, artık popüler online eğitim platformu ALISON üzerinde yer alıyor. Bu da Harvard Üniversitesi fotoğrafçılık derslerine herkesin ücretsiz ve online olarak ulaşabilmesi anlamına geliyor.

Özellikle fotoğrafçılığa yeni başlayanlar için faydalı bir kaynak olan bu dersler, fotoğrafçılığa ait temelleri barındırıyor. Online fotoğrafçılık kursu altında toplam 12 modülden oluşan ders serisi bulunuyor. Ders içeriğinde ise kompozisyon, ışık vs gibi temel fotoğraf tekniklerinden çeşitli fotoğraf yazılımlarına kadar birçok bilgi yer alıyor.

İngilizce ders içeriklerinin ilk olarak 2009 yılında hazırlandığını, dolayısıyla temelde birçok eğitim ihtiyacını giderse de bazı güncel teknikleri kapsamadığını da vurgulamak gerekiyor.

Eğer siz de dijital fotoğrafçılığa ilgi duyuyorsanız, şimdiden yaklaşık olarak 500 bin öğrencinin katıldığı Harvard Üniversitesi’nin online fotoğafçılık derslerine ALISON üzerinden ulaşabilirsiniz.

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