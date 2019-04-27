Huawei, EMUI Kullanım Sayılarını Açıkladı

Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre popüler EMUI arayüzünün kullanıcı sayısı 500 milyona yaklaştı.

Son zamanlarda çıkardığı telefon modelleri ile akıllı telefon pazarında büyük bir pay almayı başaran Huawei, geçtiğimiz aylarda yayınlanan EMUI arayüzü hakkında açıklamalarda bulundu.

Şirket yönetimi, EMUI arayüzünün günlük kullanımının milyonları aştığını duyurdu. Huawei Tüketici İş Grubu Başkanı Wang Chenglu tarafından basına verilen bilgilere göre EMUI arayüzünün günlük kullanımında rekor sayıya ulaşıldı. Wang Chenglu aynı zamanda basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda EMUI arayüzüne gösterilen bu yüksek ilgiden memnun olduğunu bildirdi.

Kullanıcı sayısı 470 milyonu aştı

Android işletim sistemi üzerine entegre edilen EMUI arayüzü, basit kullanımı ve gelişmiş görsel efektleri ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Huawei markasının son zamanlardaki en dikkat çekici ve başarılı işlerinden biri olan EMUI arayüzünün kullanıcı sayısı an itibariyle 470 milyonu aşmış durumda.

EMUI arayüzü kullanımının bu denli artmasındaki temel nedenlerden biri olarak ise Huawei Honor akıllı telefon modellerine olan ilginin büyük olması gösteriliyor.