IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı ile Dijital Dünyaya Bağlanın

Teknoloji meraklıları 13 Mayıs Cumartesi günü İTÜ Maçka Kampüsü’nde düzenlenecek IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı’nda bir araya geliyor.

IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı, Türkiye ve dünyada teknolojinin geldiği konumu ve gelecek hedeflerini sektörün önemli isimlerinden keşfetmeyi, teknolojinin standartlarını belirleyecek mühendisleri Türkiye’den çıkarmak için inovasyonun sınırlarını kaldırarak sıra dışı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Etkinliğin içeriği dijital dünya ve beraberinde gelen yeni teknolojiler olan Endüstri 4.0, Akıllı Şehirler, Otonom Sürüş, Finansal Teknolojiler, Ödeme Teknolojileri, Artırılmış ve Sanal Gerçeklik, Cloud Computing, Veri Güvenliği, Biyoteknoloji, Yapay Zeka ve Büyük Veri gibi konulardan oluşup, gün boyunca süren oturumlarda bu konulara ve workshoplara yer verilecek. Gün boyu etkinlik alanında deneyimleyebileceğiniz yeni teknolojiler, sürpriz çekiliş ve hediyeler 13 Mayıs Cumartesi İTÜ Maçka Kampüsü‘nde sizleri bekliyor olacak.

Kesinleşen konuşmacılar arasında Gümüş Sponsorumuz olan GPay CEO’su Tuğberk Seçkin, IEEE Technology & Engineering Management Society Başkan Yardımcısı Robert Bierwolf, Bosch IoT ve Endüstri 4.0 Koordinatörü Mustafa Ayhan, Telenity CEO’su İlhan Bağören, dünyadaki en başarılı Top 10 AR/VR Influencer arasında yer alan Sanem Avcil, MEF Üniversitesi Data Analytics Yüksek Lisans programının koordinatörü Özgür Özlük, Microsoft MVP’si Koray Kocabaş, İTÜ Endüstri Mühendisliği akademik kadrosundan Prof. Dr. Alp Üstündağ, Gelecekhane’den Almila Ceren Baykan, Linkedin Dublin ofisinden Senior Relationship Manager Güçlü Bilgi, Timur Akkurt ile Teknolojiden Anlamayan Adam ekibi bulunuyor.

Aynı zamanda, paralel olarak Gelecekhane tarafından Gelecek Senaryosu Atölyesi ve Webtures tarafından Kullanıcı Deneyimi ve SEO konularını içeren bir Dijital Pazarlama Atölyesi düzenlenecek. Etkinlik alanında ise sanal gerçeklik, ödeme teknolojileri, 3D printer deneyimi ve Maker sergisi yer alacaktır. Ayrıca, çekilişle GPay tarafından 1 kişiye oyuncu klavyesi, 5 kişiye 25TL’lik Steam kodu, 5 kişiye 25 TL’lik GPay bakiyesi verilecek.

Ücretsiz ve herkese açık olan etkinliğe kayıt olmak ve daha fazla bilgi almak için http://conference.ituieee.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

*Etkinlik herkese açık, ücretsiz ve online sertifikalıdır.