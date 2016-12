Instagram 2016’nın En Popüler Şehrini Açıkladı

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, 2016 yılı içerisinde en fazla fotoğrafı paylaşılan şehri açıkladı.

2016’nın sonlarına doğru yaklaşırken, sosyal medya platformlarından gelen yıl özetleri de 2016’nın nasıl geçtiğini bizlere gösteriyor. Yavaş yavaş 2016 özetlerini paylaşmaya başlayan Instagram da ilk olarak yılın en popüler şehrini açıklamış durumda.

AYRICA BKZ: 2016’nın EN’leri

Resmi blogu üzerinden yaptığı açıklamaya göre Instagram’da 2016 yılı içerisinde fotoğrafı en fazla paylaşılan şehir “New York” olarak belirlenmiş durumda.

Yıl içerisinde New York’a ait kaç fotoğrafın paylaşıldığı veya New York’tan sonra hangi şehirlerin geldiği ise bilinmiyor. Ancak seyahat rezervasyon sitesi Hoppa’nın yaptığı araştırmalara göre birinci sırada yer alan New York’un ardından sırasıyla Londra, Paris, Dubai ve Los Angeles geliyor. Bu sıralamanın yıl içerisinde değişiklik göstermiş olabileceğini de belirtmek gerekiyor.

2016’da En Çok Beğenilen Instagram Paylaşımlarınızı Görün