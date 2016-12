Instagram 600 Milyon Kullanıcı Sayısına Ulaştı

Her geçen gün bünyesine yeni özellikler katarak büyümesini hızla sürdüren popüler fotoğraf ve paylaşım platformu Instagram, 600 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

2016 yılında en fazla öne çıkan platformlardan biri hiç şüphesiz Instagram oldu. Zira yıl içerisinde yeni Instagram logosu, Instagram Hikayeler, canlı yayın, yorum moderasyonu, marka profilleri gibi birçok yeni özellik Instagram’ın bünyesine dahil edildi. Dolayısıyla yeni özellikler ile birlikte kullanıcı sayısı da artış gösterdi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada 600 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştığını belirten Instagram, sadece 100 milyon kullanıcının ise son altı ay içerisinde Instagram’a katıldığını vurguladı.

Her ne kadar platforma eklediği özelliklerden dolayı Snapchat’i taklit ettiği gerekçesiyle birçok kez eleştirilmiş olsa da, 2016 yılı Instagram için oldukça verimli bir yıl oldu. Dolayısıyla Facebook’un özellikle üzerinde durduğu bu platform, kullanıcılar için vazgeçilmez bir sosyal platform haline dönüştü.

Today we’re proud to announce a community of more than 600 million. From all of us at Instagram, thank you. ❤️ https://t.co/DqHwU0y2Lv pic.twitter.com/OUNyb08tNu

— Instagram (@instagram) December 15, 2016