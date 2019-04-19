Instagram’da Beğeni Sayıları Artık Gösterilmeyebilir

Instagram için yapılan test çalışmalarına göre paylaşımların ne kadar beğeni (like) aldığını artık sadece paylaşım sahibi görecek.

Instagram‘ın önemli bir değişiklik üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Öyle ki şimdilik sadece belli başlı kullanıcılara gözüken ve şu anda test aşamasında olduğu belirtilen yeni özelliğe göre, kullanıcılar artık yapılan paylaşımların ne kadar beğeni aldığını göremeyecekler. Buna göre İlgili fotoğraf veya videoların aldığı beğeni sayıları, sadece o paylaşımı yapan hesabın sahibi tarafından görüntülenebilecek.

İlk olarak “Jane Manchun Wong” isimli bir kullanıcı tarafından farkedilen bu değişikliğe göre; beğeni sayılarını gizleyen Instagram, bunu kullanıcıların ilgili paylaşımların ne kadar beğeni aldığına değil, neyi paylaştığına odaklanmaları gerektiğini düşünerek böyle bir değişikliği test ettiklerini ifade ediyor. Instagram ayrıca beğeni sayılarının sadece paylaşım sahipleri tarafından görüntülenebileceği de belirtiyor.

Ekran görüntülerinden de görüldüğü üzere, yapılan test çalışmaları uygulandığı takdirde beğeni sayılarının olduğu yerde sadece kişilerin takip ettiği kullanıcıların beğenileri (ve diğerleri şeklinde) gösteriliyor. Kısaca paylaşım sahibi olmadığı sürece paylaşımların aldığı beğeni sayıları gösterilmiyor.

Henüz test aşamasında ve sınırlı sayıda kullanıcıya gösterilen bu değişikliğin tamamen hayata geçirilip geçirilmeyeceği henüz belli değil. Ancak daha önce Facebook’ta sayfa beğenilerinin sayısının kaldırılması ile ilgili bir değişiklik söz konusu olmuş; fakat Facebook bu değişikliği uygulamaktan vazgeçmişti.