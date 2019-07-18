Instagram Beğeni Sayılarının Görünmeyecek Olması Ne Anlama Geliyor?

Instagram paylaşımlarının aldığı beğeni sayıları ve video görüntüleme sayıları artık gösterilmeyecek. Peki bu ne anlama geliyor?

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, bir süredir üzerinde çalıştığı değişikliği hayata geçirmeye başladı. Kullanıcı davranışlarını ve alışkanlıklarını değiştirecek bir etkiye sahip olan bu değişikliğe göre, Instagram’da artık paylaşılan fotoğrafların aldığı beğeni / like sayılarını ve videoların izlenme sayılarını paylaşım sahibi dışında kimse göremeyecek. Yani başka bir kullanıcıya ait bir paylaşımın ne kadar etkileşim aldığını görmek artık mümkün olmayacak.

Medyada çıkan bazı haberlerde -yanlış anlaşılacak şekilde- vurgulandığı gibi “tüm beğeni sayılarının tamamen kaldırılması” veya “beğeni özelliğinin kaldırılması” gibi bir durum söz konusu değil. Söz konusu değişiklik, gönderilere ait beğeni sayısı veya video görüntüleme sayısı gibi verilerin gönderi sahibi haricindekiler tarafından görüntülememesiyle ilgili.

Konuyla ilgili Instagram tarafından yapılan resmi açıklama ise sınırlı sayıda ülkelerde uygulanmaya başlanan bu değişikliği net bir biçimde açıklıyor. Buna göre kullanıcılar artık diğer kullanıcılara ait paylaşımların beğeni sayılarını ve video görüntüleme sayılarını göremeyecek. Şu anda test aşamasında sürdürülen ilgili değişiklik ise ilk olarak Avustralya, Brezilya, Kanada, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda‘da bulunan sınırlı sayıdaki Instagram kullanıcılarına uygulanacak.

“Ne kadar beğeni alındığına değil; paylaşılan fotoğraf ve videolara odaklanılmasını istiyoruz.”

Şu anda sınırlı sayıda ülkede uygulanmaya başlanan bu değişikliğin kalıcı olarak herkese uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz belli değil. Zira Instagram da yapılacak geri bildirimlere ve kullanıcıların değişiklik-sonrası Instagram deneyimlerine göre hareket edeceklerini belirtiyor.

Beğeni sayılarının kaldırılması değişikliğinin kalıcı olarak uygulanması durumunda ise kullanıcı alışkanlıklarının değişeceğini söylemek mümkün. Instagram tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere bu değişiklik, kişilerin ilgili paylaşımları beğeni sayısına göre değerlendirmesi yerine, içeriğin kendisine odaklanması ile sonuçlanabilir. Ancak aldığı beğeni sayılarının başkaları tarafından görünmemesi, bu konuya hassasiyeti olan kullanıcıları üzebilir. Hatta elde edilen beğenilerin ekran görüntüsü paylaşmak gibi ilginç durumları da ortaya çıkarabilir diyebiliriz.