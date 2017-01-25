Artık Instagram’da Canlı Yayın Yapmaya Başlayabilirsiniz

İlk olarak ABD’de kullanıma sunulan Instagram’ın yeni canlı yayın özelliği, artık Türkiye dahil birçok ülkede aktif edildi.

Hatırlarsanız Kasım 2016’da Instagram’ın yeni canlı yayın özelliği duyurulmuştu. Ancak bu özellik başlangıçta ABD kullanıcıları ile sınırlandırılmıştı. Şimdi ise Instagram’ın canlı yayın özelliği Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede aktif edildi.

Instagram Hikayeler altında gösterilen canlı yayınlar, yine aynı konsepte sahip. Yani Instagram Hikayeler’de olduğu gibi üst kısımda gösterilen; ek olarak “CANLI” (LIVE) etiketi ile diğer hikayelerden ayrılan canlı yayınlar, tamamlandıktan sonra kayboluyor.

Canlı yayın esnasındaki etkileşimlerin de Periscope ve Facebook’un canlı yayın özelliğindekine benzer bir yapıda olduğunu söylemek mümkün.

Instagram‘da canlı yayın başlatmak da oldukça kolay diyebiliriz. Öyle ki ana ekran üzerindeyken ekranda sağa kaydırma işlemi yaparak doğrudan canlı yayın ekranına ulaşmak mümkün. Kısaca aşağıdaki adımları izleyerek Instagram’da nasıl canlı yayın başlatabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Instagram’da nasıl canlı yayın yapılır?

Instagram ana ekranı üzerinde ekranı sağa kaydırın (veya ana ekrandayken sol üst köşede bulunan kamera ikonuna tıklayın), Açılan Hikayeler ekranında alt kısımda bulunan “Canlı” seçeneğini seçin, Son olarak ortadaki yuvarlak “Başlat” butonuna dokunun ve canlı yayına başlayın.

Canlı yayınları izleyebilmek için kullanıcıları takip etme zorunluluğu da bulunmuyor. Eğer takip ettiğiniz bir kişi canlı yayın başlattıysa, ilgili yayını ekranın üst kısmında bulunan Hikayeler alanında görebilirsiniz. Ayrıca takip etmiyor olsanız bile “Keşfet” bölümünde size önerilen kullanıcılar tarafından başlatılan canlı yayınları izlemeniz mümkün.

Kaybolan mesaj dönemi de başladı

Hatırlarsanız Instagram’ın canlı yayın özelliği ile birlikte Snapchat-benzeri belli bir süre sonra kaybolan mesajlar da duyurulmuştu. Bu özellik de yeni güncelleme ile birlikte herkesin kullanımına sunulmuş durumda.

Instagram Direct üzerinden kullanılabilen bu özellik ve özel mesaj yoluyla belli bir süre sonra kaybolan mesajları içeriyor. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var: Eğer Instagram Direct üzerinden size gönderilen geçici mesajların ekran görüntüsünü alırsanız, karşı tarafa ekran görüntüsünü aldığınıza dair bir bildirim gönderiliyor. Yani bundan mesajı gönderen kişinin de haberi oluyor. Bu bildirim sisteminin ise sadece “Instagram Direct” üzerinden gönderilen “geçici mesajlarda” geçerli olduğunu da yeniden belirtmekte fayda var.