İşte Instagram’da En Fazla Etiketlenen Şehirler

Instagram’da fotoğrafı en fazla etiketlenen şehirler açıklandı. Listede Türkiye’den de bir şehir yer alıyor…

Almanya merkezli Hochrhein-Zeitung gazetesi, Instagram‘da fotoğrafı en fazla etiketlenen şehirlerin listesini çıkardı. Hazırlanan listede Türkiye’den de bir şehir bulunuyor. Ancak bu kez tahmin edildiği gibi listede olan şehir İstanbul değil…

Hazırlanan listeye göre Instagram’da en fazla etiketlenen şehirlerin ilk sırasında İngiltere’nin başkenti Londra yer alırken; Londra’yı sırasıyla Paris ve Barselona takip ediyor. Listede 8. sırasında ise Türkiye’den Ankara yer alıyor.

Instagram kullanıcıları tarafından en fazla etiketlenen şehirlerin sıralaması ise şöyle:

Londra / İngiltere Paris / Fransa Barselona / İspanya Moskova / Rusya Berlin / Almanya Madrid/ İspanya Amsterdam / Hollanda Ankara / Türkiye Roma / İtalya Prag / Çek Cumhuriyeti

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