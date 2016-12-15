Instagram’a Beklenen Özellik Geldi: “Kaydedilen Gönderiler”

Instagram kullanıcıları, yeni gelen kaydetme özelliği sayesinde büyük bir yükten kurtulmuş olacak.

Diyelim ki Instagram‘da çok güzel bir fotoğraf veya video gördünüz, ancak daha sonra bakmak istiyorsunuz. Ne yapardınız? Ya da sürekli bakmak istediğiniz bir gönderi için ne yapıyorsunuz?

Muhtemelen ya ekran görüntüsü alıyor, ya Instagram Direct üzerinden kendinize mesaj gönderiyorsunuz ya da o gönderilerin yer aldığı profile girip ilgili gönderiyi arayıp buluyorsunuz. Ancak bu kadar gereksiz adımları uygulamanıza artık gerek kalmayacak. Zira Instagram’a gelen yeni “kaydetme” özelliği bu işlemleri oldukça kolaylaştırıyor.

Artık daha sonra tekrar bakmak istediğiniz gönderinin sağ alt kısmında yer alan kaydetme ikonuna tıklayarak ilgili gönderiyi kaydedebiliyorsunuz. Sonrasında ise profilinizde yer alan “Kaydedilenler” alanı üzerinden kaydettiğiniz bu fotoğraf ve videolara kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

Kaydettiğiniz fotoğraf ve videolar ise yalnızca size gözüküyor. Yani bir başka Instagram kullanıcısı profilinizdeki “Kaydedilenler” alanını göremiyor. Ayrıca gönderisini kaydettiğiniz kişiye herhangi bir bildirim de gitmiyor.

Küçük ancak oldukça kullanışlı olan bu özellik, Instagram’ın iOS ve Android için an itibariyle yayınlanmış olan 10.2 sürümüyle birlikte geliyor. Yani uygulamayı güncelleyerek yeni özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.

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