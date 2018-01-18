Instagram’a Son Görülme Özelliği Geldi!

Artık Instagram Direct üzerinden kullanıcıların Instagram’a en son ne zaman girdiği bilgisi de gösterilecek.

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, mesajlaşma bölümüne yeni özellikler eklemeye devam ediyor. WhatsApp’ta birçok kişinin sevmediği ve kullanıcıların platforma ne zaman giriş yaptığını gösteren “son görülme” bilgisi artık Instagram’a da gelmiş durumda.

Daha önce duyurulan ekran görüntüsü alırken karşı tarafa bildirim gitmesi özelliğinde olduğu gibi muhtemelen birçok kişinin memnun olmayacağı bu yeni özellik sayesinde, kullanıcıların Instagram’a giriş yaptığı durumlarda Instagram Direct üzerinden ilgili kişinin durumu “aktif” olarak gösterilecek. Çıkış yaptığında ise en son aktif olduğu zaman bilgisi gösterilecek.

Instagram Son Görülme Nasıl Kapatılır?

Her ne kadar birçok kişi için can sıkıcı bir özellik olsa da, Instagram’ın mesajlar üzerinden kullanıma sunduğu bu yeni özelliği kapatmak da mümkün. Aşağıdaki adımları uygulayarak Instagram son görülme özelliğini kapatabilirsiniz.

Instagram mobil uygulaması üzerinden Ayarlar / Seçenekler bölümüne gidin, Hareket Durumunu Göster seçeneğini pasif hale getirin. Hepsi bu kadar.

Yukarıdaki adımları uyguladığınızda artık arkadaşlarınız sizin Instagram’a girdiğiniz zamanı gösteren “son görülme” bilgisine erişemeyeceklerdir.

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