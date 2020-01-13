Instagram’a Üç Yeni Bumerang Modu Geldi

Instagram’ın en çok kullanılan özelliklerinden olan Bumerang’a üç yeni kamera modu eklendi.

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, yeni özelliklerini duyurmaya devam ediyor. Yaratıcı içerikler üretme noktasında platformun en çok kullanılan özelliklerinden biri olan Bumerang, artık üç yeni kamera efektine daha kavuşmuş durumda.

“SlowMo”, “Echo” ve “Duo” isimleriyle Bumerang’a gelen üç yeni kamera modu sayesinde kullanıcılar artık daha yaratıcı içerikler üretebilecekler.

Adından da anlaşıldığı üzere SlowMo modunda yavaş-çekim tekniği ile video kaydı yapılabilecekken; Echo modunda ilgili videoya hareket bulanıklığı (motion blur) eklenebilecek. Duo modunda ise videoya hızlı geri sarma efekti (rewind effect) uygulanabilecek.

Bumerang’a gelen yeni özelliklerin bu üç yeni kamera modu ile sınırlı olmadığını da belirtmek gerekiyor. Öyle ki yeni gelen kırpma özelliği sayesinde Instagram kullanıcıları Bumerang videolarını artık kolay bir şekilde kırparak istediği video aralığını Bumerang videosu olarak kullanabilecekler.

Cihazınızdaki Instagram uygulamasını son sürüme güncelleyerek Bumerang’a gelen yeni özellikleri denemeye başlayabilirsiniz.