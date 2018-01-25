İnternet Sitesi En Çok Ziyaret Edilen Spor Kulüpleri Belli Oldu

Avrupa’da internet sitesi en fazla ziyaret edilen spor kulüplerinin listesi hazırlandı. Listede Türkiye’den Fenerbahçe ve Galatasaray yer alıyor.

Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin taraftarlarıyla iletişim kurduğu internet siteleri milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilirken, konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in UEFA verilerinden derlediği bilgilere göre, Fenerbahçe’nin bir çok dev kulübü geride bırakarak Avrupa’da internet sitesi en çok ziyaret edilen ilk 10 kulüp arasında yer aldığı belirlendi.

En fazla ziyaretçi Real Madrid’in

Avrupa’da internet sitesi en fazla takip edilen kulübün dünyanın en önde gelen takımlarından olan Real Madrid olduğu anlaşıldı. Bir çok ülkede taraftarı bulunan Real Madrid kulübünün internet sitesinin ayda 8 milyon 500 bin ziyaretçisinin bulunduğu belirlendi. İkinci sırada İngiltere’nin dünyaca ünlü futbol kulübü olan Manchester United yer alırken, Kırmızı Şeytanların aylık ziyaretçi sayısının 8 milyon 70 bin olduğu saptandı. İnternet sitesi en çok ziyaretçi alan ilk 10 kulüpten beşinin İngiliz kulüpleri olması dikkat çekerken, ayda ortalamama 6 milyon 950 bin kişinin ziyaret ettiği Liverpool ise üçüncü sırada yer aldı. Bu kulübü sırasıyla Arsenal ve Barcelona kulüplerinin takip ettiği tespit edildi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray var, Beşiktaş yok

Avrupa’da aylık resmi site ziyaretçi sayısı en yüksek kulüpler arasında Türkiye’den Fenerbahçe ayda ortalama 2 milyon 740 bin ziyaretçi ile listeye 9. sıradan girmeyi başardı. Ülkemizin önde gelen kulüplerinden Galatasaray ise ayda 1 milyon 150 bin ortalama ziyaretçi sayısı ile listede 19. Sırada yer aldığı görüldü. Beşiktaş ise açıklanan 25 takımın bulunduğu listeye giremedi.