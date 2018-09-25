İnternette 1 Dakika İçinde Neler Oluyor? (2018)

1 dakika içerisinde kaç tweet atılıyor? Kaç e-posta gönderiliyor? Google’da kaç arama yapılıyor? Kaç para harcanıyor? Kısacası internette 1 dakikada neler oluyor?

Mesafeleri kısaltan, bilgiye erişimi kolaylaştıran, iletişim tanımını değiştiren internet, gelişen teknoloji ile birlikte artık hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Öyle ki artık kullanım istatistiklerine baktığımızda inanılması güç veriler ile karşılaşıyoruz.

İnternette 1 dakika içerisinde kaç tweet atılıyor? Kaç Google araması yapılıyor? YouTube’da kaç video izleniyor? Kaç WhatsApp mesajı gönderiliyor? Kaç mobil uygulama indiriliyor? Kaç para harcanıyor? Kısacası 1 dakika içerisinde internette neler yaşanıyor?

17 Maddede İnternet Tarihinin İlkleri

Cumulus Media’dan Lori Lewis ve Chadd Callahan tarafından hazırlanan infografiğe baktığımızda interneti ve çeşitli internete bağlı servislerin ne denli yoğun bir kullanıma sahip olduğu ortaya çıkıyor. İnfografiğe geçmeden önce 1 dakika içinde internette neler yaşandığını kısaca şöyle özetlemek mümkün:

2018’de internette 1 dakika içerisinde;

Facebook: 973 bin giriş yapılıyor,

973 bin giriş yapılıyor, Google: 3.7 milyon arama yapılıyor,

3.7 milyon arama yapılıyor, Twitter: 481 bin tweet atılıyor,

481 bin tweet atılıyor, WhatsApp: 38 milyon mesaj gönderiliyor,

38 milyon mesaj gönderiliyor, Instagram: 174 bin kaydırma (scrolling) yapılıyor,

174 bin kaydırma (scrolling) yapılıyor, YouTube: 4.3 milyon adet video izleniyor,

4.3 milyon adet video izleniyor, Netflix: 266 bin saat video izleniyor,

266 bin saat video izleniyor, Tinder: 1.1 milyon kaydırma (swipe) yapılıyor,

1.1 milyon kaydırma (swipe) yapılıyor, Messenger: 25 bin GIF gönderiliyor,

25 bin GIF gönderiliyor, E-posta: 187 milyon e-posta gönderiliyor,

187 milyon e-posta gönderiliyor, Harcama: 862 bin dolar harcama yapılıyor.

Konuyla ilgili olarak hazırlanan infografiğe aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Peki 2017 ile 2018 arasındaki fark ne?

2017 verileri ile 2018 verilerini kıyasladığımızda ise her platformda ciddi oranlarda artış yaşandığını görmek mümkün. Aşağıdaki görsel üzerinden de farkı görebilirsiniz.