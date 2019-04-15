Nesnelerin Fuarı: IoT Line Fair 26-27 Nisan’da İTÜ’de!

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things, IoT) teknolojisine dair her şeyin konuşulacağı IoT Line Fair katılımcılarını bekliyor!

Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisine dair her şey bu sene de İTÜ’de, IoT Line Fair’de konuşulacak. İTÜ IEEE​’ye bağlı EESTEC İstanbul Yerel Komitesi tarafından düzenlenen ve bu sene 26-27 Nisan‘da beşincisi gerçekleşecek olan IoT Line Fair, Türkiye’nin ilk ve en büyük IoT & Akıllı Ürünler Fuarı​ olma sıfatını taşıyor.

Etkinlik, Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) ve akıllı ürünler konularıyla alakalı sunumlardan oluşan konferansları, gün boyunca katılımcıların standları dolaşarak IoT alanında çalışan şirket ve start-up’lar​ın çalışmalarını inceleyebileceği, fikir alışverişinde bulunabileceği, dinleyebileceği bir fuar ortamı​nı, nesnelerin interneti meraklısı herkesin tecrübelerini paylaşabileceği Türkiye IoT Ekosistemini bir araya getiren bir networking ortamı​nı ve yapılacak catering servisini kapsıyor.

IoT ekosistemindeki uzman şirket, kişi ve start-up’lar ile IoT alanını merak eden öğrencilerin bir araya gelmesi ve Türkiye’de aktif olarak çalışılmaya başlanmış bu sektör hakkında bilgi edinebilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, her kitleye hitap edebilecek bir program içeriyor ve 1000 kişiye ulaşan yüksek bir katılım hedefliyor.

IoT Line Fair 2019

Şirketlerin IoT’ye bakışı ve mevcut çalışmaları, dijitalleşme, akıllı şehir, akıllı ürünler, akıllı endüstri gibi globalde IoT konseptlerinde yapılan çalışmalar, kurumsal başarı hikayeleri, start-up’ların konulara bakışı ve çalışmaları, ekosistemin önemi, Vestel Teknoloji A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav‘ın, Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırım Direktörü Dr. R. Erdem Erkul‘un ve Sabah Gazetesi Editörü/Yazarı Timur Sırt‘ın katılımlarıyla ufuk açıcı ve ilham verici daha birçok konunun masaya yatırılacağı etkinlikte, IoT tüm boyutlarıyla ve oldukça geniş bir perspektiften; büyük şirketler, start-up’lar ve birbirinden değerli konuklar ​tarafından ele alınacak.

Programın akışı dahilinde Özcan Yılmaz (keman), Burak Kayan (viyola) ve Burak Ayrancı (viyolonsel)’dan oluşan Brothers Trio ve İTÜ Acapella ekiplerinin de gösterisi yer alacak.

26-27 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü, Süleyman Demirel Kültür Merkezi‘nde yapılacak etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olacak. Ancak kontenjanın sınırlı olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Kayıt olmak ve daha fazla bilgi almak için: www.iotlinefair.com