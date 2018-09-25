iPhone X, Batarya Ömrü Testinde iPhone XS ve XS Max’i Geride Bıraktı

iPhone X, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinin dahil edildiği batarya ömrü testinde Apple’ın yeni modelleri geride kaldı.

Geçtiğimiz sene satışa sunulan ve farklı tasarımıyla sayısız tartışmaya konu olan iPhone X, Apple‘ın yeni modelleri iPhone XS ve iPhone XS Max‘i batarya ömrü testinde büyük bir farkla geride bıraktı. Kazananın adil bir şekilde belirlenmesi için telefonların tümünün ekran parlaklığı 150 nit olarak ayarlandı, TrueTone ve otomatik parlaklık özellikleri devre dışı bırakıldı. Ayrıca üç telefon da şarjları tükenene dek 4G bağlantısıyla internete bağlı şekilde bekletildi.

Test sonucunda iPhone XS’in 9 saat 41 dakika, XS Max’in 10 saat 38 dakika ve iPhone X’in 10 saat 49 dakika batarya ömrüne sahip olduğu ortaya çıktı. Apple, XS ve X modellerinin internet kullanımıyla 12 saate kadar, XS Max modelinin ise 13 saate kadar dayanabileceğini belirtmişti. Ancak batarya ömrü testlerinin sonucunu etkileyen birçok faktör mevcut ve bunlar arasında işletim sistemi, donanım optimizasyonu ve hatta tercih edilen servis sağlayıcısı bulunuyor.

Birkaç gün önce ortaya çıkan bazı belgeler iPhone XS’in batarya kapasitesinin 2658 mAh (3,81 V) ve XS Max’in batarya kapasitesinin 3174 mAh (3,80 V) olduğunu göstermişti. Öte yandan iPhone X’in 2716 mAh (3,81 V) batarya kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

Bu test iPhone XS Max’i batarya ömrü sıralamasında beklenenden düşük bir konuma yerleştirdi ve liderlik hala P20 Pro modeline ait. Huawei, Apple’ın yeni akıllı telefonlarında şarj sorunu olduğuna dikkat çekmek adına yeni iPhone modellerini satın almak için kuyrukta bekleyen Apple müşterilerine powerbank hediye etmişti.