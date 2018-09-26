Paylaşılan bir raporla iPhone XS Max’in üretim maliyeti ortaya çıktı. Apple yeni amiral gemisinden büyük oranda kâr ediyor.

iPhone X ile birlikte ABD’de dört haneli rakamlara çıkış yapan Apple, iPhone XS Max ile fiyatları bir adım daha ileri taşıdı. Üç farklı hafıza alanı seçeneğine sahip olan akıllı telefonun 256 GB’lık modeli ABD’de 1249 dolara satılıyor. Amiral gemisinin ABD’de olduğu gibi ülkemizde de çok yüksek fiyatlara sahip olacağına şüphe yok, peki ama bu kadar pahalı olan iPhone XS Max’in üretim maliyeti ne kadar?

Paylaşılan bir rapora göre 256 GB’lık iPhone XS Max üretimi için yalnızca 443 dolar harcanıyor. 64 GB’lık iPhone X modelinin üretimi için 395 dolar harcayan Apple, yeni amiral gemisinin donanımları arasında en çok OLED ekrana harcama yapıyor. 6.5 inçlik OLED ekran 80.5 dolara mal oluyor. Öte yandan iPhone X ekranı için 77.27 dolar ödeniyordu.

iPhone XS Max’in donanımsal açıdan iPhone X’ten gelişmiş olduğuna hiç şüphe yok, ancak Apple’ın masrafları indirmek için bazı donanımlardan da kurtulduğu biliniyor. Örneğin iPhone X’da 3D Touch teknolojisinden sorumlu olan donanımlardan bazıları XS Max’te bulunmuyor. TechInsights, bu donanımların çıkartılmasıyla Apple’ın maliyeti 10 dolar kadar azalttığını hesaplamış durumda.

Apple, iPhone XS Max’ten ne kadar kâr ediyor?

256 GB’lık modelin 1249 dolara satıldığı ve 443 dolara üretildiği göz önünde bulundurulursa, Apple’ın her bir telefon başına 806 dolar kâr ettiği söylenebilir. Elbette bu miktarın büyük bir bölümü çalışanlara ve pazarlamaya harcanıyor, yani Apple’ın kasasına giren miktarı tam olarak bilmek mümkün değil.

Şirket CEO’su Tim Cook, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla yeni modellerin pahalı olduğu yönündeki eleştirilerin haksız olduğunu dile getirmiş ve Apple müşterilerinin yenilikçi teknolojiler için bu miktarı ödemeye hazır olduğundan bahsetmişti. Cook’un söylediği gibi müşterilerin yüksek fiyatlar ödemeye hazır olup olmadığını zaman gösterecek.