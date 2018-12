Apple, bir kez daha sıra dışı bir gerekçeyle dava edildi. ABD merkezli teknoloji devi, iddialara göre yeni akıllı telefonu iPhone XS ve XS Max reklamlarında yanıltıcı görseller kullanıyor. Dava, internet üzerinden akıllı telefonu satın aldıktan sonra şikayetçi olan bir çift tarafından açıldı. Yalnızca fotoğraflara bakarak telefonu satın alan çift, fotoğraflarda ekran çentiğinin görünmediğini ve telefonu satın almalarının ardından istemedikleri bu tasarımsal özelliği öğrendiklerini dile getirdi.

İnternette paylaşılan dava içeriğinde Apple’ın yalnızca ekran çentiğini saklamakla kalmadığı, aynı zamanda alt piksel sayısını da kasıtlı olarak yanlış gösterdiği iddiası yer alıyor. Apple’ın sitesinde yer alan karşılaştırmada iPhone X’in iki adet alt piksele sahip olmasına rağmen iPhone 8 Plus’a kıyasla daha fazla pikselinin bulunduğu bilgisinin gösterildiği, bunun müşterileri yanlış yönlendirme çabası olduğunu belirtildi. 2436 x 1125 ekran çözünürlüğüne ve iki adet alt piksele sahip olan iPhone X, çentik kısmı hesaplamaya dahil edilse bile toplamda 5.481.000 alt piksel bulunduruyor. Öte yandan 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip olan iPhone 8 Plus’ın alt piksel sayısı 6.220.800. İki cihaz arasındaki önemli bir fark da iPhone X’in kıvrımlı kenarlara, yani hesaplanandan daha az alt piksel sayısına sahip olması.

Davanın internete taşınmasıyla birlikte birçok Twitter kullanıcısı da Apple’ın ekran çentiğini saklamak adına bu duvar kağıdını tercih ettiğini, yani müşterileri yanlış yönlendirme çabası içinde olduğunu dile getirdi.

Clever Apple hiding the notch on the more expensive iPhone (left) by strategic positioning of the wallpaper artwork pic.twitter.com/P7dX7G8YcD

I love that the new iPhone X comes with graphics that trick you into forgetting all about the annoying missing pixels in the camera notch. #AppleEvent pic.twitter.com/pY5f9jxtI6

— Mrs. Betty Bowers (@BettyBowers) September 12, 2018