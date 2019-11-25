Teknolojinin Nabzı IT Forum İle İstanbul’da Atacak!

Türkiye’nin en büyük uluslararası teknoloji etkinliği olmaya aday gösterilen IT Forum Turkey, 3 Mart 2020’de İstanbul’da kapılarını açıyor.

3 Mart 2020 tarihinde Fairmont Quasar Hotel, İstanbul‘da bu sene ikincisini gerçekleşecek IT Forum Turkey etkinliği 20+ ülkeden konuşmacı, sponsor ve katılımcıları ile Türkiye’nin en büyük uluslararası teknoloji etkinliği olmaya aday gösteriliyor.

Etkinlikte “CxO’ların gözünden Dijital Dönüşüm”, Büyük Veri ve Raporlama, Siber Güvenlik, Akıllı Şehirler, 5G, Mobilite, Endüstri 4.0, Yapay Zeka, Endüstriyel Akıllı Üretim, Müşteri Deneyimi Yönetimi, Dijital Kültür, Yeni İş Modelleri, Son Teknoloji Deneyimleri, Vaka Çalışmaları gibi konular ele alınacak.

Katılımcı profili %45 direktör ve üzeri olacak şekilde; belediyeler, üniversiteler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, teknoloji sağlayıcı firmalar, son kullanıcı firmalar, operatörler, bankalar, sigorta şirketleri, perakende, enerji, sağlık, eğitim, otomotiv, turizm, tarım sektör temsilcileri, veri bilimciler, iş analistleri, medya temsilcilerinden oluşuyor.

IT Forum Turkey konuşmacılarından bazıları ise şöyle;

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Emre Öğütcen , Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İstanbul Ticaret Odası, Ethem Topgül , CIO

, CIO Sahibinden.com, Burak, Ertaş , CEO

, CEO Linkedln, Alexandra, Galviz , LinkedIn Top Voice UK 2017 & 2018

, LinkedIn Top Voice UK 2017 & 2018 International SOS, Sajjad Ahmed , CIO

, CIO Turkish-German Chamber of Commerce and Industry, Aleksandar, Medjedovic , İcra Kurulu Üyesi

, İcra Kurulu Üyesi Kariyer.net, Mert Hekimci , CTO

, CTO Brightstar Corp., Michael Terry , CIO

, CIO University of East London, Umaima Haider, Araştırma Görevlisi

Konuşmacıların tamamını incelemek, onaylı sponsorları görmek ve erken kayıt fırsatlarından faydalanmak için etkinlik sayfasını inceleyebilirsiniz: itforumturkey.com