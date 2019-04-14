İTÜ Veri Bilimi Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı

Verinin kullanım alanlarının ve bu verilerin sağladığı imkanların konuşulacağı İTÜ Veri Bilimi Zirvesi, 24-25 Nisan’da İTÜ MKA’da düzenleniyor.

İTÜ Veri Bilimi Kulübü tarafından düzenlenen İTÜ Veri Bilimi Zirvesi etkinliği, 24-25 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Mustafa Kemal Amfisi’nde katılımcılarını bekliyor.

Veri Bilimi Zirvesi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça popüler bir çalışma alanı haline gelen Veri Bilimi (Data Science) konseptini, bu alanda çalışmaları olan şirketler aracılığıyla sunmayı hedefliyor.

Etkinlik, verinin kullanım alanlarını ve bu verilerle neler yapılabileceğini öğrenerek Data Science alanında ufkunu genişletmek ve gelişen bu alanda bilgi sahibi olarak iş dünyasında bir adım önde olmak isteyenleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

24-25 Nisan tarihlerinde İTÜ Yabancı Diller Fakültesi Mustafa Kemal Amfisi’nde düzenlenecek olan etkinliğe ücretsiz olarak kayıt olmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Kayıt Formu: http://bit.ly/ituvbz19

Tarih / Saat: 24-25 Nisan 2019 / 09:00-17:15

Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Mustafa Kemal Amfisi