IWD Istanbul 2018 Konferansı 31 Mart’ta Kadir Has Üniversitesinde

Her yıl Women Techmakers Istanbul ekibi tarafından büyük bir heyecanla hazırlanan IWD konferansı, bu sefer 5.si için #BuildingANewHorizon temasıyla kapılarını açıyor.

Women Techmakers (WTM) daha fazla kadının bilim, teknoloji, mühendislik ve benzeri sektörlerde yer almasını teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenleyen ve Google tarafından desteklenen uluslararası bir topluluktur. Women Techmakers toplulukları yıl içerisinde organize ettikleri daha küçük çapta toplantılara ek olarak, yılda bir kere 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe (International Womens’ Day) yakın tarihlerde tüm dünyada konferanslar düzenlemektedirler.

Dünya üzerindeki bir çok WTM topluluğu gibi Istanbul da bu amaca değer katmak, Türkiye’deki kadın girişimci, tasarımcı, geliştiricileri, bilişimcileri bir araya getirmek için 2014 yılında Google Developer Groups (GDG) Istanbul organizatörleri tarafından kuruldu. Kurulduğu yıldan itibaren de her yıl IWD konferanslarına büyük bir özenle hazırlanmaktadır.

Bu sene 5.si düzenlenen IWD Istanbul 2018 konferansı ise 31 Mart‘ta Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü‘nde gerçekleşecek. Katılımcılar 3 paralel oturumda mobil, web, cloud, tensorflow, girişimcilik, liderlik, tasarım gibi çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulabilecekleri gibi, fuaye alanında bir çok firma ile bir araya gelip hem en yeni teknolojileri deneyimleyebilecek, hem de farklı insanlarla tanışarak eğlenmeye her an devam edebilecekler. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de konferans muhteşem bir girişimcilik paneliyle taçlanacak.

Hem maddi katkısı hem de verdiği büyük motivasyonuyla Google etkinlik sponsoru olarak yer alırken, Nescafe kahve, UBER ulaşım, Robotistan ve 3D Works ise hediye sponsoru olarak etkinliği destekliyor. Google‘dan Barış Yesugey, Nazlıcan Yöney, Women Who Code London Direktörü Gen Ashley, TurkishWin ve BinYaprak’ın kurucusu Melek Pulatkonak, gazeteci Merve Kara rockstar isimlerden sadece bazıları olacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN: 2018.wtmistanbul.com