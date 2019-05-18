Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı 9 Ekim’de Bilişim Vadisi’nde!

Kamu ile özel sektörü bir araya getiren Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı 9 Ekim 2019’da Bilişim Vadisi’nde düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesindeki Bilişim Vadisi ve EFF Organizasyon Limited Şirketi’nin 9 Ekim 2019’da Bilişim Vadisi’nde 500 üst düzey yöneticinin katılımı ile gerçekleştireceği Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı (GICTC), Marmara bölgesinin en etkili bilgi ve iletişim teknolojileri etkinliği ve en büyük kamu-özel sektör buluşması olmaya aday gösteriliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları, belediyeler, üniversiteler, idare başkanlıkları, sanayi ve ticaret odaları, teknoloji sağlayıcı firmalar, son kullanıcı firmaları, operatörler, bankalar ve daha birçok ilgili sektör ve yönetimlerin katılım sağlayacağı etkinlikte; Dijital Dönüşüm, Dijital Dönüşüm Yol Haritası, Endüstri 4.0, Yapay Zeka, IoT Teknolojisi ve Stratejileri, Akıllı Şehirler, Endüstriyel Akıllı Üretim, Siber Güvenlik, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Dijital Para Birimleri ve Teknolojileri, Son Teknoloji Deneyimleri gibi konular tartışılacak.

Etkinliğin konuşmacıları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanı M. Fatih Ulucam, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Emre Öğütcen, ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Halıcı gibi Anadolu Ajansı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, Vestel CMO’su Tunç Berkman gibi alanında uzman üst düzey yöneticiler ve kamu temsilcileri yer alıyor.

9 Ekim 2019 tarihinde Gebze’deki Bilişim Vadisi‘nde düzenlenecek olan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı etkinliği ile ilgili detaylı bilgiye buradaki etkinlik sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.