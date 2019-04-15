Kara Delik Fotoğrafını Duvar Kağıdı Olarak Kullanın

Kara delik fotoğrafını telefonunuzda veya bilgisayarınızda duvar kağıdı olarak kullanın.

Yıllarca süren bir emeğin ürünü olarak; Event Horizon Teleskobu tarafından çekilen kara delik fotoğrafı, son zamanların en önemli olaylarından biri olarak tarihe geçti. Bir anda dünyanın en çok konuşulan fotoğrafı haline gelen bu kara delik fotoğrafının yüksek çözünürlüklü hali ise Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation, NSF) tarafından paylaşıldı.

Bir anda ilgi odağı olan bu kara delik fotoğrafının, şimdiden akıllı telefon veya bilgisayar gibi birçok cihazda duvar kağıdı olarak yerini almaya başladığını da söyleyebiliriz. ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ve Event Horizon Telescope (EHT) projesi kapsamında çalışan bilim insanlarının emekleri sayesinde elde edilen bu tarihî kara delik fotoğrafını siz de yanınızda taşıyabilirsiniz.

Kara delik fotoğrafını arkaplan / duvar kağıdı (wallpaper) olarak kullanmak için cihazınızın ekran boyutlarına göre aşağıdaki seçeneklerden birine tıklayarak ilgili görseli cihazınıza indirebilir, ilgili fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.

4000×2330 – Orijinal kara delik fotoğrafı (NSF tarafından paylaşılan)

– Orijinal kara delik fotoğrafı (NSF tarafından paylaşılan) 1440×2560 – Akıllı telefonlar / 9:16 (iPhone, Samsung, Huawei vs.)

– Akıllı telefonlar / 9:16 (iPhone, Samsung, Huawei vs.) 2560×1440 – Bilgisayar ve televizyon gibi yatay ekrana sahip olan cihazlar / 16:9

– Bilgisayar ve televizyon gibi yatay ekrana sahip olan cihazlar / 16:9 1536×2048 – Tablet (dikey kullanım) veya benzer ekran oranına sahip olan cihazlar / 3:4

– Tablet (dikey kullanım) veya benzer ekran oranına sahip olan cihazlar / 3:4 2048×1536 – Bilgisayar, tablet (yatay kullanım), televizyon veya benzer ekran oranına sahip olan cihazlar / 4:3

NOT: Fotoğrafların tüm hakkı ABD Ulusal Bilim Vakfı’na (National Science Foundation, NSF) aittir.