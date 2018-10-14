Kepler Teleskobu Bir Kez Daha Uyandırıldı

NASA, öte gezegenler keşifleriyle ünlü olan Kepler uzay teleskobunu veri paylaşmak üzere bir kez daha uyandırdı.

2009 senesinde yolculuğuna başlayan ve yaklaşık dokuz sene içerisinde 2650’den fazla öte gezegen keşfeden Kepler uzay teleskobu, bir kez daha uykusundan uyandırıldı. NASA, yakıtının azalmasından ötürü bir süre önce uyku durumuna sokulan teleskobun veri paylaşımı yapmak üzere uyandırıldığını duyurdu.

Teleskobun yakıtı azalmaya başladığında, yalnızca elde ettiği verileri paylaşabilmesi adına belirli aralıklarla uykuya durumuna geçirilmesine karar verilmişti. Uzun bir süredir bu şekilde veri alışverişinde bulunan Kepler, yakıtı tamamen tükenene dek uzaydaki yolculuğuna devam edecek. Güneş’in yörüngesinde bulunmasına rağmen Dünya’dan çok daha uzakta yer alması uzay teleskobuna yakıt ikmali yapılabilmesini imkansız kılıyor.

Teleskobun yakıtı tamamen tükendiğinde 600 milyon dolarlık proje noktalanmış olacak. NASA, teleskobun tam olarak ne zaman yakıtını tüketeceğini bilmiyor ancak bu olana dek uyutulmaya ve uyandırılmaya devam edecek.