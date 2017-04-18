Kuveyt Türk Dijital Bankacılığın Geleceğini Kodlayanları “Hackathon”da Buluşturuyor!

Kuveyt Türk Hackathon, programlamaya meraklı, proje üretmekten keyif alan yazılımcıları ve dijital bankacılık (digital banking) alanında farklı fikirleri olan, tasarım, yaratım ve problem çözmeye yatkın herkesi dijital bankacılığın geleceğini kodlamaya davet ediyor.

Kuveyt Türk tarafından ilk kez gerçekleştirilecek olan Kuveyt Türk Hackathon; öğrencilere, çalışanlara, bireysel katılımcılara, gruplara, ne seviyede olursa olsun deneyimli ve yeni başlayanlar yazılımcılara, her yaştan bireylere dijital bankacılık alanında yazılım fikirleri geliştirmek için fırsat oluşturarak teknoloji, yaratıcılık ve işbirliği vasıtasıyla güçlü bir yerel topluluk yaratmayı hedefliyor.

Katılımcılar 13-14 Mayıs tarihlerinde bir araya gelecek, 27 saat uykusuz ama keyifle “kodlayacak” ve Dijital Bankacılık’ın geleceğini şekillendirecek uygulamalara imza atacaklar. Proje fikirleri üzerine çalışmaktan çok daha fazlasını deneyimleyebileceğiniz; IoT, endüstri teknolojileri, grafik tasarımı, arayüz tasarımı ve çok daha fazla başlığa değinebileceğiniz geliştirici bir etkinlik sizi bekliyor.

Bireysel olarak ya da ekip halinde hem büyük ödüller için yarışabileceğiniz hem de projenizle bankacılığın yeni devrinde fark oluşturabileceğiniz Kuveyt Türk Hackathon’un büyük ödülleri;

1. projeye 20.000 TL ,

, 2. projeye 15.000 TL ,

, 3. projeye 10.000 TL ,

, 4. ve 5. olan projelere ise 3.000 TL ve ayrıca Jüri Özel Ödülü de verilecek.

2 gün boyunca dijital bankacılık üzerine fikir geliştirmek ve kodlamayı hızlandırmak, büyük ödülleri kazanmak, network ağınızı geliştirmek, araştırmak yapmak, yoğun ve üretken bir gün geçirmek isterseniz; http://kt- invent.com.tr adresinden hemen başvuru yapabilirsiniz.