KWORKS’te Yeni Dönem Hızlandırma Programı Başvuruları Devam Ediyor

Girişimcilerin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir teknoloji girişimleri başlatmalarına destek veren KWORKS Girişimcilik Araştırma Merkezi, 26 Aralık’tan itibaren yeni dönem Hızlandırma Programı için başvuru almaya başladı. Yenilikçi teknoloji, süreç ya da iş modeli geliştiren tüm girişimcilerin katılabileceği KWORKS Hızlandırma Programı için, 31 Ocak 2017‘ye kadar http://kworks.ku.edu.tr adresinden başvuru yapılabilecek.

Geçmiş dönemde hızla büyüyerek aldıkları yatırımlarla öne çıkan Scorp ve Kolay İK gibi girişimleri mezun eden ve yatırımcıları olarak da destekleyen KWORKS’ün yalın girişim metodolojisi üzerine inşa edilen hızlandırma programına seçilen girişimler, KWORKS ekibi ve girişimcilik ekosisteminin alanında uzman isimlerinden aldıkları yoğun bire bir mentorluk ile, 3 aylık program süresinde fikir ve çözüm doğrulamanın yanı sıra, satış ve yatırım aşamalarından geçerek işlerini olgunlaştırıp Demo Day’de KWORKS’ün yatırımcı ve kurumsal iş ortaklarının karşısına çıkma şansı bulacaklar.

Program süresince ihtiyaç duydukları birçok alanda KWORKS’ün sunduğu danışmanlık ve altyapı desteklerinden ve aralarında Finansbank, IBM, GE, İyzico, Kolektif House, Microsoft, Moroğlu & Arseven, Paraşüt, Plusclouds, Radore, SHERPA, Userspots ve Zaxe’nin de bulunduğu KWORKS’ün çözüm ortaklarının sunduğu destek paketlerinden yaralanacak olan KWORKS girişimleri, aynı zamanda aralarına Koç Holding şirketlerinin de dahil olduğu KWORKS kurumsal iş ağına da erişim imkanı yakalayacaklar.