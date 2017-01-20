LinkedIn Yeni Web Arayüzünü Aktif Etti

LinkedIn, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni web arayüzünü sonunda aktif etti.

Profesyonel iş ağı LinkedIn, web arayüzünün kullanışsız olması ve bu konuda herhangi bir yeniliğe gitmemesi sebebiyle eleştirilere maruz kalıyordu. LinkedIn ise tüm bu geri bildirimlerin üzerine geçtiğimiz Eylül ayında San Francisco’da düzenlenen bir etkinlikte yeni web arayüzünü tanıtmıştı. Şimdi ise bu yeni tasarımı aktif hale getirdi.

Menülerden profil sayfalarına, bildirimlerden mesajlaşma fonksiyonuna kadar neredeyse tamamen yenilenen LinkedIn, modern bir arayüz ile kullanıcılara daha iyi bir web deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

Eylül ayında duyurlan yeni web arayüzü ile an itibariyle aktif edilen arayüz arasında bazı tasarımsal farklılıkların da olduğunu belirtmek gerekiyor. Menülerin ve arama kutusunun konumları da bu farklılıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Daha önce belirttiğimiz gibi yeni LinkedIn web arayüzünde özel bir bildirim sayfası bulunuyor. Kullanıcılar bu bildirim sayfası üzerinden LinkedIn’deki tüm aktiviteleri görebiliyor. Ayrıca profil sayfaları da en fazla değişiklik yapılan sayfalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin profil sayfalarında yer alan profil fotoğrafları artık sol tarafa değil; merkeze konumlandırılmış durumda.

Yenilenen arayüz ile birlikte mesajlaşma fonksiyonu da köklü bir değişime uğramış durumda. Artık -Facebook’ta olduğu gibi- mesajlaşma özelliği sağ alt kısımda çıkan pop-up pencere üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yani LinkedIn bu konuda her ne kadar geç kalmış olsa da, artık anlık mesajlaşma özelliğine tam anlamıyla kavuştuğunu söylemek mümkün.

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Mobilde yer alan arama fonksiyonları da artık web üzerinden kullanılabiliyor. Böylece kullanıcılar hashtag ile arama yapabildiği gibi diğer gelişmiş arama özellikleri de web üzerinden kullanabiliyor.

Konuyla ilgili olarak LinkedIn tarafından hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.