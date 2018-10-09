Made by Google Etkinliğinde Neler Tanıtıldı?

Google’ın yeni ürünlerini tanıttığı Made by Google etkinliği gerçekleşti. İşte etkinlikte tanıtılan yeni Google ürünleri…

Özellikle teknolojiyi yakından takip edenlerin merakla beklediği Made by Google etkinliği gerçekleşti. Etkinlikte yeni Pixel modelleri Pixel 3 ve Pixel 3 XL’den yeni akıllı ev ürünü Google Home Hub’a kadar birçok yeni Google ürünü tanıtıldı. İşte tanıtılan yeni Google ürünleri…

Google Home Hub

Google akıllı ev ürünlerinden olan Google Max, Home ve Mini’ye bir yenisini daha ekledi. “Google Home Hub” adı verilen bu yeni cihaz, bir tablet gibi görünse de aslında dokunma odaklı bir cihazdan ziyade ses komutları ile entegre edilmiş bir akıllı ev ürünü olarak karşımıza çıkıyor. 7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Google Home Hub, takvim etkinlikleri, trafik durumu vs gibi temel bilgileri gösteriyor. Herhangi bir işlem yapılmadığında ise Google Photos’ta bulunan fotoğrafları gösteriyor (izin verildiği takdirde).

Tablet görünümlü bu akıllı cihazda herhangi bir internet tarayıcısı bulunmuyor. Ancak sahip olduğu basit arayüzü üzerinden akıllı lamba veya termostat gibi diğer akıllı ev cihazları kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda Google Asistan üzerinden verilen ses komutları ile müzik çalma, zamanlayıcı oluşturma gibi temel görevler gerçekleştirilebiliyor.

Google Home Hub fiyatı: 139 dolar

Google Pixel Slate

Google’ın Chrome OS tabanlı Google Pixel Slate tableti, Google’ın kendi markası ile son 3 yıl içerisinde çıkardığı ilk tablet olma özelliğini taşıyor. Tablette Intel işlemci, 8 veya 16GB RAM ve 3000×2000 ekran çözünürlüğü bulunuyor. Her iki tarafında da USB-C portu bulunan cihaz ön ve arkasında iki kamera barındırıyor.

Tablet ayrıca yuvarlak tuş tasarımı ile dikkat çeken Slate Keyboard klavyesi (189 dolar) ve Pixelbook Pen kalemi (99 dolar) opsiyonu ile birlikte daha kullanışlı hale gelebiliyor.

Google Pixel Slate fiyatı: 549 dolar

Google Pixel 3 ve Google Pixel 3 XL

Google’ın yeni Google Pixel 3 ve Google Pixel 3 XL akıllı telefon modellerinin ise Made by Google etkinliğinin en fazla ilgi gören Google ürünleri olduğunu söyleyebiliriz. Google’ın bugüne kadar çıkardığı en büyük akıllı telefon olma özelliğini taşıyan Google Pixel 3 XL, 6.3 inç ekran boyutuna ve 184 gram ağırlığa sahip. Google’ın bir diğer yeni akıllı telefonu Pixel 3’ün ise 5.5 inç ekran boyutu ve 148 gram ağırlığı bulunuyor.

Google Pixel 3 XL’nin en çok tartışılan özelliği ise iPhone X ile birlikte görmeye başladığımız; ekranın üst kısmında yer alan ve “notch” olarak da adlandırılan “çıkıntı”. Birçok kişi bu özelliği sevmediğini söylese de, Google’a göre bu çıkıntı daha fazla ekran kullanımına imkan veriyor.

Her iki modelin de en fazla odaklanılan özelliğinin “kamera” olduğunu söylemek mümkün. İki modelde de 12.2MP’lik tek arka kamera ve 8MP’lik geniş açılı çift ön kamera yer alıyor. Geniş açılı ön kameraların ise özellikle grup olarak çekilen selfie’ler için tasarlandığı belirtiliyor. Ayrıca kameraların düşük ışıktaki çekim özellikleri de hayli geliştirilmiş durumda.

Google Pixel 3 fiyatı: 739 dolar (64GB)

Google Pixel 3 XL fiyatı: 869 dolar (64GB)

Yeni Google Chromecast

Son güncellemesinin üzerinden geçen 3 yılın ardından Google yeni bir Chromecast ile karşımıza çıkıyor. Farklı renk seçenekleri ve yumuşak tasarımı ile yeni Google Chromecast bir dizi yeni özelliği ile beraber geliyor. Google’a göre yeni Chromecast eskisine göre %15 daha hızlı çalışıyor. Ayrıca 1080p’de 60fps videoları da destekliyor. Gelecek güncelleme ile birlikte ise birbirine bağı hoparlörler üzerinden Chromecast Audio’ya dönüşerek müzik çalabilecek.

Chromecast fiyatı: 35 dolar

Made by Google kapsamında yeni ürünler için hazırlanan videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz: