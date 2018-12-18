Magnezyum Tüketiminin D Vitamini Seviyesini Etkilediği Keşfedildi

Magnezyum ve D vitamininin kanser üzerindeki etkilerini gözlemleyen bilim insanları, az miktarda magnezyum tüketmenin D vitamini eksikliğine neden olabileceğini keşfetti.

Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi’nde görevli araştırmacılar, magnezyum ve D vitamini arasında son derece önemli bir bağlantı olduğunu keşfetti. Kanserli hücrelerin magnezyuma verdiği tepkiyi araştıran bilim insanları, vücutta yeterli miktarda magnezyumun bulunmadığı durumlarda D vitamini seviyelerinin de dengelenemediğini ortaya koydu.

250 katılımcıyla yapılan testlerde, vücuttaki magnezyumun yeterli düzeyde olması durumunda D vitamini miktarında değişimler olduğu gözlemlendi. Araştırmada görev alan bilim insanları, D vitaminini gerekli durumlarda artırmak veya azaltmak açısından magnezyumun önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Testlerde D vitamini eksikliğinin kalp ve damar hastalıkları oluşumunda herhangi bir etkisi olmadığı gözlemlendi, ancak yeterli miktarda D vitamini alamayan kişilerin birçok farklı sorun yaşadığı bilinmekte. Bu bulgular sayesinde D vitamini eksikliğinden kaynaklanan komplikasyonları tedavi etmek amacıyla magnezyumun kullanılabileceği belirtildi.