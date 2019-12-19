Teknoloji ve Pazarlama Dünyası MarkeTech’te Buluşuyor

Teknoloji ve pazarlamanın konuşulacağı MarkeTech için geri sayım başladı.

Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü (MieS) tarafından düzenlenen MarkeTech, 27 Aralık’ta Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde saat 10.00’da #RunToTheFuture mottosuyla katılımcılarla buluşuyor.

Etkinliğin konuşmacıları arasında pazarlama ve teknoloji dünyasından şu isimler bulunuyor:

Mustafa İçil / Strateji ve İnovasyon Danışmanı

/ Strateji ve İnovasyon Danışmanı İhsan Özçıtak / Deeper – Yönetici Ortağı

/ Deeper – Yönetici Ortağı Gökhan Say / Innovera-CEO

/ Innovera-CEO Eda Ocak / ThinkNeuro – Ortağı

/ ThinkNeuro – Ortağı Ali Sermet Taşdöğen / DijitalPara – Sahibi

/ DijitalPara – Sahibi Ali Erhan Tamer / OXY/AI – Kurucu Ortak

/ OXY/AI – Kurucu Ortak Ercan Altuğ Yılmaz / GamFed – Kurucusu

/ GamFed – Kurucusu Ve 2 sürpriz konuşmacı

Etkinlik boyunca “Dijital Dönüşüm, Davranışçı Pazarlama, Siber Güvenlik, Nöropazarlama, Blockchain, Yapay Zeka ve Oyunlaştırma” gibi pazarlama ve teknolojinin önemli konularından bahsedilecek.

Tüm bunların yanında network ortamı, fuaye alanı, Honor marka akıllı telefon ve akıllı bileklik, konser ve tiyatro bileti çekilişleri ve ikramları ile dopdolu bir gün katılımcıları bekliyor.

Kariyerini pazarlama ve teknoloji üzerine inşa etmeyi düşünen veya halihazırda pazarlama alanında çalışan katılımcıların merakla beklediği MarkeTech hakkında detaylı bilgi için http://bit.ly/marketechkayit adresini ziyaret edebilirsiniz.