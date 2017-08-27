Popüler içerik platformu Medium, yaklaşık iki yıl önce yenilediği logosunu yine değiştirdi.

Kısa süre içerisinde profesyonel bir içerik platformuna dönüşen Medium, bu süre zarfında birçok değişikliğe gitmişti. Bunlardan biri de logo değişikliği olmuştu.

İlk olarak 2012 yılında yayın hayatına başlayan içerik platformu, yaklaşık 3 yıl boyunca kullandığı ve “M” harfinin öne çıktığı sade logosu ile özdeşleşmişti. Ancak 2015 yılında logosunu yenileme kararı almış ve 3D görünüme sahip yeşil “M” harfli logosu ile dikkat çekmişti.

Aradan sadece iki yıl geçmiş olmasına rağmen, Medium yeniden logo değişikliğine gitme kararı aldı. İlk Medium logosunda olduğu gibi siyah renk kullanılan yeni logonun, daha keskin hatlara sahip ve daha ciddi bir marka izlenimi bıraktığını söylemek mümkün.

Medium’un tasarımcılarından Maria Gonzalez, logo değişikliği ile ilgili yaptığı açıklamada; yeni logo ile Medium’un daha dergi ve gazete yapısına büründüğünü ve logoda kullanılan köşeli “serif” yazı tipinin de Medium markasını daha güçlü kıldığını belirtti.

2015 yılında tasarlanan yeşil renkli logoyu da çok sevdiklerini, ancak bu logonun çok dijital bir izlenim bıraktığını ve çok karmaşık olduğunu belirten Gonzalez, yeni logonun Medium’un değerlerini daha iyi yansıttığını vurguladı.

Gonzalez ayrıca wordmark olarak tasarlanan yeni logoda Noe Display Bold fontunu kullandıklarını, ancak orijinal yazı tipinde bazı değişiklikler de yaptıklarını belirtti.

Medium’un ana logosu her ne kadar siyah-beyaz olarak kullanılsa da, branding için belirlenen bazı farklı arkaplan renkleri de var.

Logonun kullanımı ile ilgili ayrıntılı detaya Medium’un logo kullanım kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

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