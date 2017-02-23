Medium Türkçe Dahil Birçok Resmi Medium Yayını Kapatılıyor!

Popüler içerik platformu Medium, resmi Türkçe yayını olan Medium Türkçe dahil birçok dildeki resmi yayınlarını kapatma kararı aldı.
Kısa sürede kendi topluluğunu oluşturarak tüm dünyada popüler hale gelen içerik platformu Medium, yaptığı bir açıklama ile farklı dillerdeki resmi yayınlarını durdurma kararı aldığını duyurdu.
Her ay binlerce Türkçe içeriğin paylaşıldığı Medium, resmi Türkçe yayını olan Medium Türkçe’de de birbirinden değerli içeriklere ev sahipliği yapıyor. Ancak alınan yeni kararla birlikte Medium Türkçe de dahil olmak üzere birçok dildeki resmi Medium yayını artık kapatılıyor.
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Farklı dillerdeki yayınların neden kapatıldığı ile ilgili net bir açıklama yapılmamış olsa da, gerekçe olarak tüm çalışmaların San Francisco’daki merkezde toplanması kararı gösteriliyor. Yani Medium’a ait tüm operasyonlar artık San Francisco’daki tek merkez üzerinden yürütülecek. Dolayısıyla da Medium Türkçe gibi resmi yayınlar ve bu tür yayınlara bağlı Facebook ve Twitter etkinlikleri de durdurulmuş olacak.
Medium’un bu kararı sadece Medium Türkçe için almadığını da vurgulamak gerekiyor. Her ne kadar yapılan açıklama sadece o dilin resmi yayınıyla ilgiliymiş gibi gözükse de, diğer dillerdeki yayınlarda da aynı açıklamaların yapıldığı görülebiliyor.
Sonuç olarak, artık farklı dillerde Medium’a bağlı olan resmi yayınlar artık varlığını sürdürmeyecek. Yani bundan böyle Medium’daki yayınların hepsi sadece kullanıcılar tarafından açılan yayınlardan oluşacak.
Yapılan açıklamanın tam metnine aşağıdan ulaşabilirsiniz:
“2016 bizim için büyük bir yıl oldu. Medium’daki Türkçe topluluğu büyüyüp gelişti ve her ay Medium’da binlerce Türkçe yazı yayınlanıyor.
Bu yılın başlarında sizin de okumuş olabileceğiniz gibi, size mümkün olan en iyi platformu sunmak için Medium’da bazı değişiklikler yapıyoruz. Bütün çalışmalarımızı şimdilik San Francisco’daki merkezimize toplama kararı aldık. Ne yazık ki, bu Medium Türkçe yayını ile Twitter ve Facebook üzerindeki etkinliklerimizi durduracağımız anlamına geliyor.
Medium’da Türkçe yayın yapan birçok yayın ve yazar var ve 2016 sonundaki yazımızda bu yayın ve yazarların en çok okunanlarını duyurmuştuk.
Medium’da Türkçe yazılar, Türkçe yazan yazar ve yayınlar için de arama yapabilirsiniz. Medium’da Türkçe yazan bir yazarsanız, kendi yayınlarınızı oluşturabilir ve diğer yayınlara katkıda bulunarak okuyucu kitlenizi büyütmeye devam edebilirsiniz.
Bu süre içerisinde, dilinizdeki muhteşem içerikleri bize iletmek için her zaman @Medium’a tweet veya tips@medium.com adresine bir e-posta gönderebilirsiniz.
Medium’u kullandığınız için teşekkürler. Kısa zamanda sizi tekrar Türkçe dilinde görmeyi umuyoruz.”
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