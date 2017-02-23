Medium Türkçe Dahil Birçok Resmi Medium Yayını Kapatılıyor!

Popüler içerik platformu Medium, resmi Türkçe yayını olan Medium Türkçe dahil birçok dildeki resmi yayınlarını kapatma kararı aldı.

Kısa sürede kendi topluluğunu oluşturarak tüm dünyada popüler hale gelen içerik platformu Medium, yaptığı bir açıklama ile farklı dillerdeki resmi yayınlarını durdurma kararı aldığını duyurdu.

Her ay binlerce Türkçe içeriğin paylaşıldığı Medium, resmi Türkçe yayını olan Medium Türkçe’de de birbirinden değerli içeriklere ev sahipliği yapıyor. Ancak alınan yeni kararla birlikte Medium Türkçe de dahil olmak üzere birçok dildeki resmi Medium yayını artık kapatılıyor.

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Farklı dillerdeki yayınların neden kapatıldığı ile ilgili net bir açıklama yapılmamış olsa da, gerekçe olarak tüm çalışmaların San Francisco’daki merkezde toplanması kararı gösteriliyor. Yani Medium’a ait tüm operasyonlar artık San Francisco’daki tek merkez üzerinden yürütülecek. Dolayısıyla da Medium Türkçe gibi resmi yayınlar ve bu tür yayınlara bağlı Facebook ve Twitter etkinlikleri de durdurulmuş olacak.

Medium’un bu kararı sadece Medium Türkçe için almadığını da vurgulamak gerekiyor. Her ne kadar yapılan açıklama sadece o dilin resmi yayınıyla ilgiliymiş gibi gözükse de, diğer dillerdeki yayınlarda da aynı açıklamaların yapıldığı görülebiliyor.

Sonuç olarak, artık farklı dillerde Medium’a bağlı olan resmi yayınlar artık varlığını sürdürmeyecek. Yani bundan böyle Medium’daki yayınların hepsi sadece kullanıcılar tarafından açılan yayınlardan oluşacak.

Yapılan açıklamanın tam metnine aşağıdan ulaşabilirsiniz: