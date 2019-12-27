Merakla Beklenen “Türkiye’nin Otomobili” Tanıtıldı! İşte Bilmeniz Gerekenler…

Herkesin merakla beklediği yerli elektrikli otomobil modelleri tanıtıldı. İşte Türkiye’nin Otomobili hakkında bilmeniz gerekenler…

Hepimizin merakla beklediği Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili bugün resmi olarak gün yüzüne çıktı. SUV ve Sedan olarak iki farklı modelle karşımıza çıkan yerli otomobiller, özellikle tasarım olarak oldukça beğeni topladı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım sağladığı Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması kapsamında yapılan lansmanda; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG hissedarları, kabine üyeleri ve otomotiv sektörü temsilcileri yer aldı.

Tek bir modelin duyurulması beklenirken SUV ve Sedan olmak üzere iki farklı model ile gün yüzüne çıkan Türkiye’nin Otomobili, tasarım açısından da kamuoyundan tam puan aldı.

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşabilecek. Modüler platform sayesinde 300+ ve 500+ kilometre menzil seçeneklerine sahip olacak olan otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve %30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Otomobilde ayrıca araç menziline %20’ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme sisteminin yer aldığını da belirtmekte fayda var.

2022 yılında satışa sunulması planlanan yerli otomobiller, bu tarihe kadar yayılımı sağlanacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Araç sahipleri ise kolay bir şekilde şarj planlaması ve yönetimi yapabilecek.

Yerli Otomobil Ne Zaman Satışa Çıkacak?

İlk modellerini gördüğümüz yerli otomobiller, lansmanda da belirtildiği üzere ilk olarak 2022 yılında satışa sunulacak. Özetleyecek olursak bu süreç; 2020 Marka Lansmanı, 2021 Fabrika Açılışı (Bursa) ve 2022 İlk Araç olacak şekilde devam edecek. Ayrıca 2030 yılına kadar model sayısı 5’e çıkartılmış olacak (C-SUV, C-SEDAN, C-HATCHBACK, B-SUV, C-MPV).

Yerli Otomobilin Fiyatı Ne Olacak?

Türkiye’nin ilk elektrikli otomobilinin ne kadar fiyatla satılacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak piyasada bulunan muadilleri ile eş değer fiyatlara sahip olması bekleniyor. Bu da yerli otomobil fiyatının en az 150-200 bin TL olması anlamına geliyor. Üretim maliyetleri ve piyasa araştırmalarıyla birlikte yerli otomobil fiyatının önümüzdeki yıllarda netlik kazanacağını söylemek mümkün.