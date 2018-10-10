Messenger Lite iOS İçin Türkiye’de Kullanıma Sunuldu

Facebook, daha az depolama alanına ihtiyaç duyan Messenger Lite uygulamasını iOS cihazları için Türkiye’de kullanıma sundu.

Yalnızca birkaç gün önce iOS cihazları için kendi uygulamasının “Lite” sürümünü kullanıma sunan Facebook, bu sefer de Messenger Lite uygulamasının kullanıma sunulduğunu duyurdu. Facebook Lite’da olduğu gibi ilk olarak Türkiye’de kullanıma sunulan yeni uygulama, çok daha az depolama alanına ihtiyaç duyuyor.

Messenger’ın iOS uygulaması tüm özellikleriyle birlikte 140 MB depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Öte yandan mesajlaşma uygulamasının Lite sürümü 10 MB depolama alanıyla kullanılabiliyor. Uygulama, daha az depolama alanına ihtiyaç duymasının yanı sıra en düşük miktarda mobil veri tüketimi gerçekleştiriyor. Yani yalnızca daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyanların değil, aynı zamanda veri tüketimini azaltmak isteyen kullanıcıların da tercih edebileceği bir uygulama.

Uygulamayı deneyen kullanıcılar ise tüm özelliklerin sorunsuz bir şekilde çalıştığını, ancak hangi kullanıcıların aktif olduğunun görülemediğini dile getirdi.