Microsoft Edge uygulamasına “tek giriş sistemi” geldi. Microsoft, işletmelerin Edge tarayıcısını çalışanlarına dağıtırken kurumsal verilerin korunması adına iOS ve Android işletim sistemlerinde geçerli olacak yeni bir güvenlik önlemi getirdi.

Yazılım devi, bugün Edge’nin mobil uygulama sistemine koşullu olarak erişim ve tek giriş sistemini destekleyen bir eklenti geliştirdiğini açıkladı. Koşullu erişim sistemi sayesinde işletmeler, Azure Active Directory’ye bağlı olan web uygulamalarında sadece Edge üzerinden erişim sağlayarak çalışanlarına kısıtlama getirebilecekler.

Tek Giriş Sistemi ile Güvenlik

Firefox, Chrome, Safari gibi üçüncü parti konumunda olan tarayıcıların Microsoft’un kurumsal veri sızıntılarını önleme çalışmalarına yönelik olarak uygulamalara erişim için kullanılmayacağı tek giriş sistemli bir güvenlik protokolü bugün itibari ile devreye girmiş durumda.

“Tek giriş sistemi” adı da verilen güvenlik protokolü ile, çalışanların Azure AD’ye bağlı olan uygulamalarda her seferinde yeniden kimlik bilgilerini girmeden giriş yapmaları mümkün olacak. Android işletim sistemlerinde Intune Company Portal uygulaması, IOS işletim sistemlerinde ise Microsoft Authenticator uygulamasının yüklenmesi sistemin çalışması için yeterli.