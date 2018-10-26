Microsoft, Windows 10 Kullanıcılarını ZIP Dosyaları Konusunda Uyardı

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını Dosya Gezgini’ni kullanarak ZIP dosyalarını açmamaları konusunda uyardı.

Microsoft, Ekim ayı güncellemesinin ardından Windows 10’un ZIP dosyalarını açmakta sorun yaşadığını duyurdu. 10 Ekim tarihinde indirilmeye sunulan 1809 sürümünü deneyen ve ZIP dosyalarıyla sorunlar yaşadığını dile getiren kullanıcılar, taşınması ve kopyalanmasının ardından ZIP dosyalarında bozulmaların yaşandığını belirtmişti. Şirket, resmi blogundan paylaştığı bir yazıyla sorunun farkında olduklarını dile getirdi ve kullanıcılara uyarılarda bulundu.

Paylaşımda belirtilene göre Dosya Gezgini’ndeki bir hata ZIP dosyalarını etkiliyor. Bundan dolayı Windows 10 kullanıcılarının Microsoft’a ait ZIP uygulamasını kullanmaması, dosyalarını taşımaktan, kopyalamaktan ve kesmekten kaçınması gerektiği belirtildi. Bazı durumlarda dosyaların çöp kutusuna gönderildiği veya taşınmadan önceki konumunda bulunabileceği de paylaşıldı, ancak ZIP içerisindeki dosyaları direkt kopyalamaya veya kesmeye çalışmak kalıcı olarak silinmelerine neden olabiliyor.

Hata ne zaman düzeltilecek?

Blog paylaşımında Kasım ayına dek bu sorunu çözecek bir güncellemenin yayımlanmayacağı bilgisine de yer verildi. Microsoft, soruna yönelik güncellemeden önce kullanıcıların bilgisayarda daha rahat arama yapabilmesi amacıyla geliştirilen Windows Search’ü indirilmeye sunacak. Dosyaların tamamen silinmesine neden olan bir hatadan önce Windows Search’ün indirilmeye sunulacak olması, birçok kullanıcının duruma tepki göstermesine neden oldu.