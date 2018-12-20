Microsoft, Windows 10’un Kişisel Asistan Desteğini Geliştirecek

Paylaşılan bilgilere göre Microsoft, Windows 10’da Cortana’dan farklı kişisel asistanların da etkili olarak kullanılabilmesi için çalışmalara başladı.

Kendi teknolojilerinin kullanılması konusunda bir hayli ısrarcı olan Microsoft, Windows 10’un kişisel asistan desteğini geliştirmek adına çalışmalara başladı. Cortana ile sesli olarak kullanılabilen işletim sistemi, yakın bir tarihte Alexa ve Google Asistan gibi yazılımları da destekleyecek.

Şu an Windows 10 kullanıcıları bilgisayarlarında Alexa’yı ve Google Asistan’ı (Android üzerinden) kullanabiliyor, ancak bu kişisel asistanların kullanımı sırasında Cortana’dan farklı olarak kısayol tuşlarına ihtiyaç duyuluyor. Albacore, WalkingCat ve diğer kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, farklı kişisel asistanların da ses komutlarıyla çalışabilmesini hedefliyor.

Microsoft’un tam olarak hangi kişisel asistanlara yeşil ışık yakacağı belli değil, ancak Google Asistan’ın Windows 10’daki geleceği konusunda olumsuz tahminler mevcut. Google ve Microsoft arasındaki çekişme, işletim sisteminde yapılacak değişikliğin yalnızca Alexa’dan yana olmasına sebep olabilir.

Şu an geliştirilme aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.