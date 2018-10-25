Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Sanal Müzesi Açıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kurum bünyesinde bugüne kadar kullanılan birçok eşyanın sergilendiği sanal müzesini kullanıma sundu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müzesi hizmete açıldı. Sanal olarak kullanıma sunulan müze sayesinde, teşkilat bünyesinde bugüne kadar kullanılan birçok parçaya artık internet üzerinden erişmek mümkün.

Açılan MİT eMüze‘sinde kurum arşivinde tutulan birçok cihaz sergileniyor. Gizli dinlemelerde kullanılan diyafonlardan gizli gözetleme cihazlarına, gizli mesajlaşma yöntemlerinden kripto cihazlarına kadar birçok materyale artık MİT sanal müzesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın resmi sitesi üzerinden ziyaret edilebilen sanal müzede öne çıkan materyallerden bazıları şöyle:

Milli Emniyet Hizmeti (M.E.H) Riyaseti’nin Kuruluş Belgesi

Gizli Dinlemede Kullanılan Diyafon

Sigara Paketi Görünümlü Telsiz Verici

Şifreli Fotoğraf Kartı (Açık Teknik)

Şifre Tablosu

Gizli Haberleşmede Kullanılan Sabun

Sectel 9600 Kriptolu Telefon

Müzede sergilenen materyallerin tümüne MİT eMüze sayfasından ulaşabilirsiniz.