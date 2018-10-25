Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Sanal Müzesi Açıldı

1969 yılında Avrupa'daki bir büyükelçiliğimizin çalışma odasında ele geçirilen gizli mikrofon tesisatı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kurum bünyesinde bugüne kadar kullanılan birçok eşyanın sergilendiği sanal müzesini kullanıma sundu.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müzesi hizmete açıldı. Sanal olarak kullanıma sunulan müze sayesinde, teşkilat bünyesinde bugüne kadar kullanılan birçok parçaya artık internet üzerinden erişmek mümkün.
Açılan
MİT eMüze‘sinde kurum arşivinde tutulan birçok cihaz sergileniyor. Gizli dinlemelerde kullanılan diyafonlardan gizli gözetleme cihazlarına, gizli mesajlaşma yöntemlerinden kripto cihazlarına kadar birçok materyale artık MİT sanal müzesi üzerinden ulaşılabiliyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın resmi sitesi üzerinden ziyaret edilebilen sanal müzede öne çıkan materyallerden bazıları şöyle:
Milli Emniyet Hizmeti (M.E.H) Riyaseti’nin Kuruluş Belgesi
Dönemin Genelkurmay Başkanı (Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Reisi) Mareşal Fevzi ÇAKMAK tarafından imzalanan, 6 Ocak 1926 tarih ve 10152 sayılı Milli Emniyet Hizmeti (M.E.H.) Riyaseti’nin kuruluş belgesi.
Gizli Dinlemede Kullanılan Diyafon
1965 yılında Avrupa’daki bir büyükelçilikte tespit edilen, bulunduğu odaları dinleyebilme özelliği kazandırılmış diyafon cihazı. Büyükelçilikteki çaycı tarafından kurulmuş cihaz, çay ocağından çalışma odalarının dinlemesine olanak sağlamıştır.
Sigara Paketi Görünümlü Telsiz Verici
Bir ortamda yapılan görüşmenin, ortam dışındaki herhangi bir yerden canlı olarak dinlenebilmesi amacıyla, ortamda bulunan ajanın sigara paketine yerleştirilmiş verici.
Şifreli Fotoğraf Kartı (Açık Teknik)
İstihbarat tarihinde, üzerine “filme alınmış doküman görüntüsünü gizleme metodu” olarak bilinen yöntemin uygulandığı şifreli fotoğraf kartı. Bu gizli mesajlaşma, beyaz boşlukları bulunan herhangi bir fotoğraf kartına, bir veya birkaç dokümanın negatif birimlerinden agrandizör yardımıyla monte edilme yöntemidir. Kimyasal maddeler kullanılarak görünür hale getirilen metin, bir büyüteç yardımıyla okunabilmektedir.Daktilo yazısının küçültülerek fotoğraf kartı üzerine yerleştirilmesiyle hazırlanan bu kart, MİT tarafından 1970’li yıllarda kullanılan gizli haberleşme yöntemine bir örnektir.Fotoğraf; uygulanan yöntemin yanı sıra, Ankara Devlet Opera ve Bale Binası kulesinin yıkılmadan önceki haline ilişkin bilgi vermesi yönüyle de önem taşımaktadır.
Şifre Tablosu
Mesajları kriptolama ve kriptolu mesajı açma işleminde kullanılmış şifre tablosu. Kriptolama işlemi; bir sayı, harf ve medyan (başlama) bilgisine göre yapılmaktadır. Mesajdaki her karakter, tek tek şifre tablosundaki medyan bilgisine göre belirlenmektedir. Şifre tablosuyla birlikte kullanılan harf bloğu kitapçıkları, çözülebilme ihtimali göz önünde bulundurularak belirli periyotlarda yeniden üretilmiştir. MİT tarafından 2000’li yıllara kadar kullanılmıştır.
Gizli Haberleşmede Kullanılan Sabun
İçerisi oyularak gizli mesaj yerleştirilmiş sabun. Muhtelif operasyonlarda mesajın hedefe ulaştırılması için kullanılmıştır.
Sectel 9600 Kriptolu Telefon
Güvenli telefon görüşmelerinin yapılabilmesi için üretilen Motorola SEC9600 kriptolu telefon. Cihaz, 9600 baud hızı üzerinden ses ve veri kriptolama işlemi yapabilmektedir. Motorola’nın tescilli DVI kripto algoritması ile tasarlanan telefon, MİT ve diğer gizli servisler tarafından uydu haberleşmelerinde kullanılmıştır.
Müzede sergilenen materyallerin tümüne
MİT eMüze sayfasından ulaşabilirsiniz.