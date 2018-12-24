Mobil İnternet Paylaşımı (Hotspot) Ücretli Oluyor!

Yazar:
Barış Mancar
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Görsel: Depositphotos

Akıllı telefonlar üzerinden yapılan mobil internet paylaşımı (hotspot), 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli oluyor!

Türkiye’deki GSM operatörleri artık mobil cihazlar üzerinden yapılan internet paylaşımına da ek ücretler uygulamaya başlıyor. İlk olarak Turkcell’in abonelerine gönderdiği bilgilendirme mesajı ile gündeme düşen bu uygulama, Ocak ayı itibariyle geçerli olacak.

15 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan bu ek ücretlendirmeye göre, akıllı telefonlardaki “tethering” / “hotspot” özelliğini kullanarak mobil internetini başka cihazlar ile paylaşan kullanıcılardan 9 TL ek ücret talep edilecek. İlgili ücretlendirme, hem faturalı hem de faturasız bireysel ve kurumsal tüm müşterilere uygulanacak.

Konuyla ilgili olarak Turkcell’in müşteri hizmetleri biriminden alınan bilgiye göre, Turkcell sadece hotspot özelliği için kullanılabilecek 2 GB internetin de kullanıcılara hediye edecek.

Sosyal medyada tepkiler artıyor

İlk olarak Turkcell ile gündeme gelen bu uygulamanın sosyal medyada büyük bir tepkiye yol açtığını da belirtmek gerekiyor. Zira ilgili konu #TurkcellBoykot hashtagi ile Twitter Türkiye gündeminde listeye girmiş durumda.

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